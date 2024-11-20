https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984841081.html
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли - РИА Новости, 20.11.2024
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:59
2024-11-20T14:59
2024-11-20T15:02
общество
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Рейд в бухте закрыли в 14.49 мск. Причины не называются.
https://ria.ru/20241120/most-1984835972.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыли
В Севастопольской бухте приостановили движение морской пассажирский транспорт