https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984814674.html

В Севастополе обнаружили части БПЛА, предварительно, с боезарядом

В Севастополе обнаружили части БПЛА, предварительно, с боезарядом - РИА Новости, 20.11.2024

В Севастополе обнаружили части БПЛА, предварительно, с боезарядом

Части БПЛА, предварительно, с боезарядом, обнаружены в Севастополе, их уничтожат контролируемым подрывом на месте, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:44

2024-11-20T13:44

2024-11-20T13:44

происшествия

севастополь

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Части БПЛА, предварительно, с боезарядом, обнаружены в Севастополе, их уничтожат контролируемым подрывом на месте, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "В районе улицы Нефтяная обнаружены части БПЛА, предварительно, с боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал при одной из атак ВСУ на Севастополь. Пиротехники МЧС России произведут контролируемый подрыв частей БПЛА на месте обнаружения ориентировочно до 15.00", - написал Развожаев в Telegram-канале Губернатор призвал горожан не переживать, если они услышат громкий звук. "Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности", - подчеркнул Развожаев.

https://ria.ru/20240715/bespilotniki-1959677079.html

севастополь

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происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)