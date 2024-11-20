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В Севастополе обнаружили части БПЛА, предварительно, с боезарядом - РИА Новости, 20.11.2024
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13:44 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984814674.html
В Севастополе обнаружили части БПЛА, предварительно, с боезарядом
В Севастополе обнаружили части БПЛА, предварительно, с боезарядом - РИА Новости, 20.11.2024
В Севастополе обнаружили части БПЛА, предварительно, с боезарядом
Части БПЛА, предварительно, с боезарядом, обнаружены в Севастополе, их уничтожат контролируемым подрывом на месте, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:44
2024-11-20T13:44
происшествия
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Части БПЛА, предварительно, с боезарядом, обнаружены в Севастополе, их уничтожат контролируемым подрывом на месте, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "В районе улицы Нефтяная обнаружены части БПЛА, предварительно, с боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал при одной из атак ВСУ на Севастополь. Пиротехники МЧС России произведут контролируемый подрыв частей БПЛА на месте обнаружения ориентировочно до 15.00", - написал Развожаев в Telegram-канале Губернатор призвал горожан не переживать, если они услышат громкий звук. "Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности", - подчеркнул Развожаев.
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происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе обнаружили части БПЛА, предварительно, с боезарядом

Развожаев: части БПЛА, предварительно, с боезарядом, обнаружены в Севастополе

© Фото : РаZVожаев/TelegramЧасти БПЛА, обнаруженные в Севастополе
Части БПЛА, обнаруженные в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Части БПЛА, обнаруженные в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Части БПЛА, предварительно, с боезарядом, обнаружены в Севастополе, их уничтожат контролируемым подрывом на месте, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В районе улицы Нефтяная обнаружены части БПЛА, предварительно, с боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал при одной из атак ВСУ на Севастополь. Пиротехники МЧС России произведут контролируемый подрыв частей БПЛА на месте обнаружения ориентировочно до 15.00", - написал Развожаев в Telegram-канале
Губернатор призвал горожан не переживать, если они услышат громкий звук. "Работы будут происходить с соблюдением необходимых мер безопасности", - подчеркнул Развожаев.
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ПроисшествияСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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