https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984802183.html
СК назвал возможную причину пожара в доме в Севастополе
СК назвал возможную причину пожара в доме в Севастополе - РИА Новости, 20.11.2024
СК назвал возможную причину пожара в доме в Севастополе
Следователи устанавливают точную причину пожара в многоэтажке Севастополя, предварительно, очагом возгорания стал самодельный обогреватель, сообщает... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:01
2024-11-20T13:01
2024-11-20T13:01
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Следователи устанавливают точную причину пожара в многоэтажке Севастополя, предварительно, очагом возгорания стал самодельный обогреватель, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. Ранее в МЧС сообщали о пожаре в Севастополе по адресу улица Хрусталева, дом №17. Пламя охватило балконы со второго по четвертый этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Повреждены семь квартир и чердачное помещение. Из здания эвакуировали 25 жильцов. Погиб пожилой мужчина, проживавший на четвертом этаже, госпитализирована пострадавшая женщина. "Следователи осматривают место происшествия с целью назначения экспертиз и установления точной причины пожара", - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, предварительно установлено, что очаг возгорания в виде самодельного прибора обогрева находился в квартире, где проживал погибший пенсионер.
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происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК назвал возможную причину пожара в доме в Севастополе
СК: причиной пожара в многоэтажке в Севастополе стал самодельный обогреватель