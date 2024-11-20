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Аналитик исключил снятие санкций с России до начала переговоров по Украине - РИА Новости, 20.11.2024
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07:23 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/sanktsii-1984736568.html
Аналитик исключил снятие санкций с России до начала переговоров по Украине
Аналитик исключил снятие санкций с России до начала переговоров по Украине - РИА Новости, 20.11.2024
Аналитик исключил снятие санкций с России до начала переговоров по Украине
Запад не пойдет на снятие санкций против России до начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но смягчения в политике Вашингтона возможны,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:23
2024-11-20T07:23
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
в мире
нато
вооруженные силы украины
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Запад не пойдет на снятие санкций против России до начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но смягчения в политике Вашингтона возможны, считает турецкий политолог Умур Тугай Юджель. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США. "(Дональд) Трамп добился успеха как в Конгрессе, так и на президентском посту. Это будет иметь различные последствия для многих стран. Россия - одна из них. Но я не думаю, что санкции, наложенные на Россию, будут сняты до начала переговоров по Украине", - сказал аналитик РИА Новости. По его словам, возможно, будут достигнуты незначительные смягчения в политике Вашингтона. "Большего сейчас произойти не может. Потому что отношение к России в Конгрессе проблематично. На самом деле есть два критических момента, по которым республиканцы и демократы едины. Первая - остановить Китай, вторая - не допустить развития России", - считает собеседник агентства. Ранее Financial Times со ссылкой на одного из советников Трампа писала, что его план по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением минских соглашений с механизмами принуждения и мерами за нарушение, за контроль над исполнением договоренностей будут отвечать европейские войска. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241119/turtsiya-1984505054.html
https://ria.ru/20241120/putin-1984734983.html
https://ria.ru/20241118/koreya-1984411997.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, в мире, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024
Аналитик исключил снятие санкций с России до начала переговоров по Украине

Аналитик Юджель: Запад не снимет санкции с РФ до начала переговоров по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Запад не пойдет на снятие санкций против России до начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но смягчения в политике Вашингтона возможны, считает турецкий политолог Умур Тугай Юджель.
Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
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"(Дональд) Трамп добился успеха как в Конгрессе, так и на президентском посту. Это будет иметь различные последствия для многих стран. Россия - одна из них. Но я не думаю, что санкции, наложенные на Россию, будут сняты до начала переговоров по Украине", - сказал аналитик РИА Новости.
По его словам, возможно, будут достигнуты незначительные смягчения в политике Вашингтона.
"Большего сейчас произойти не может. Потому что отношение к России в Конгрессе проблематично. На самом деле есть два критических момента, по которым республиканцы и демократы едины. Первая - остановить Китай, вторая - не допустить развития России", - считает собеседник агентства.
Ранее Financial Times со ссылкой на одного из советников Трампа писала, что его план по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением минских соглашений с механизмами принуждения и мерами за нарушение, за контроль над исполнением договоренностей будут отвечать европейские войска.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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