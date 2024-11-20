https://ria.ru/20241120/rossija-1984783708.html

Россия борется за право человечества развиваться свободно, заявил Киселев

Россия борется за право человечества развиваться свободно, заявил Киселев - РИА Новости, 20.11.2024

Россия борется за право человечества развиваться свободно, заявил Киселев

Россия ведет борьбу за право всего человечества развиваться свободно, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе прошедшего РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:52

2024-11-20T11:52

2024-11-20T15:20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Россия ведет борьбу за право всего человечества развиваться свободно, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе прошедшего в столице Индии круглого стола на тему БРИКС. Выступая в ходе организованного Sputnik круглого стола "Потенциал стран БРИКС: расширение гуманитарного, политического и торгово-экономического развития как движущая сила для создания нового миропорядка", Киселев отметил, что прошедший в Казани саммит БРИКС стал результатом долгих процессов, начавшихся еще в самом начале XXI века. "После атаки на башни-близнецы Америка провозгласила свое новое лидерство, заявив, что они обречены на лидерство в мире и стали строить Pax Americana, мир по своим правилам. Президент России Владимир Путин провозгласил многополярный, "многоцветный" мир, как цель мировой конструкции. Спустя четверть века мы видим результат – американцы и западный блок ввязались в войны, убили сотни тысяч, если не миллионы людей. Они убивали их в Ираке, образовали террористические группы, можно вспомнить Ливию, Афганистан. А Россия собрала в Казани саммит БРИКС. Потому что в наших лозунгах "многоцветного" мира всегда была просьба к странам быть самими собой", - сказал Киселев. Он отметил, что главы государств, присутствовавших на прошедшем в Казани саммите БРИКС, представляли более 58% населения мира. "Были приглашены 35 стран, вместе с Россией участвовали 36. Я лично посчитал – Казань объединила 58,5% мирового населения. Это совершенно определенно мировое большинство. Там были представлены 10 стран-членов БРИКС, обозначены 13 стран-партнеров, и потом стали присоединяться новые. Нас объединяет очень многое – приверженность традиционным ценностям, приверженность миру, мечта о мировой гармонии. И мы не хотим жить по-старому, по той модели, которую нам силой навязывает Запад", - подчеркнул генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня". Киселев отметил, что Россия и США – это две страны в мире, которые поддерживают глобальный ядерный баланс, их ядерные потенциалы сопоставимы. "Если представить себе, что можно каким-то странным образом вынуть Россию из глобуса и оставить мир без нее, то мировое большинство лишится возможности свободного развития, потому что реально останется одна доминирующая держава с безусловным преимуществом в военной сфере, и американцы не преминут этим воспользоваться. Сейчас такой возможности нет. Россия ведет борьбу за право всего человечества развиваться свободно по принципам этого "многоцветия" и наслаждаться тем, что называется БРИКС, показывая чудеса экономического будущего развиваться свободно", - добавил он.

https://ria.ru/20241102/evropa-1981445395.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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Дмитрий Киселев: Россия вынуждена вести оборонительную войну с Западом Россия вынуждена вести новую оборонительную войну с Западом для создания нового миропорядка, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В данном случае эта война – пролог к новому миру, к новой системе безопасности и баланса… Сейчас нам предстоит в результате этой войны создать новый мир, надеюсь, на многие поколения. Решимость России построить новый мир для всех доказана решительностью, с которой Россия сопротивляется на передовой за этот новый мир 2024-11-20T11:52 true PT1M43S

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в мире, россия, казань, индия, дмитрий киселев, владимир путин, брикс