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Россия вынуждена вести оборонительную войну с Западом, заявил Киселев - РИА Новости, 20.11.2024
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11:48 20.11.2024 (обновлено: 14:14 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/rossija-1984782172.html
Россия вынуждена вести оборонительную войну с Западом, заявил Киселев
Россия вынуждена вести оборонительную войну с Западом, заявил Киселев - РИА Новости, 20.11.2024
Россия вынуждена вести оборонительную войну с Западом, заявил Киселев
Россия вынуждена вести оборонительную войну с Западом для создания нового миропорядка, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:48
2024-11-20T14:14
россия
сша
казань
дмитрий киселев
брикс
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в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя — РИА Новости. Россия вынуждена вести оборонительную войну с Западом для создания нового миропорядка, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на организованном Sputnik круглом столе "Потенциал стран БРИКС: расширение гуманитарного, политического и торгово-экономического развития как движущая сила для создания нового миропорядка". "Запад наглядно увидел, что, образно говоря, земля уходит из-под ног, что старая система доминирования рушится и они теряют свои колониальные возможности, свои информационные возможности, свои возможности запугивать, доминировать и извлекать из этого выгоду", — сказал медиаменеджер, говоря о прошедшем в Казани саммите БРИКС. Он подчеркнул, что прямо сейчас формируется новая, "совершенно правильная" конструкция мира."Нам нужно абсолютно четко себе представлять, что, несмотря на то, что мы представляем себе радужный, красивый мир будущего без войн и конфронтации, Запад будет всеми способами, в том числе военными, настаивать на сохранении своего доминирования. И здесь встает вопрос о сопротивлении злу насилием или ненасилием. В данном случае — ненасилием не получится, потому что они не слышат", — сказал Киселев. В частности, он отметил продолжающееся расширение НАТО, прямые военные угрозы России, выход Запада из всех соглашений с Москвой об ограничении вооружений. "Между Россией и США, странами, которые поддерживают режим ядерного баланса, фактически не осталось никаких соглашений. Россия и США фактически вошли в прямую гонку вооружений. Мы не можем делать вид, что этого нет. Страны мирового большинства не могут это игнорировать, и им придется занять позицию", — указал он. По его словам, в ответ, в частности, на размещение наступательных баз НАТО в Польше и Румынии России приходится разрабатывать и совершенствовать свои системы вооружений. "Россия вынуждена иметь сейчас, по разным оценкам, самую лучшую армию в мире. Мы вынуждены вести настоящую войну. По отношению к человечеству это оборонительная война, она защищает новую конструкцию мира. В данном случае эта война — пролог к новому миру, к новой системе безопасности и баланса. Мир — это всегда результат войны. Второй мировой войны хватило &lt;...&gt; на поколения. Сейчас нам предстоит в результате этой войны создать новый мир, надеюсь, на многие поколения. Решимость России построить новый мир для всех доказана решительностью, с которой Россия сопротивляется на передовой за этот новый мир", — подчеркнул генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня".Саммит стран БРИКС с участием глав государств состоялся в Казани с 22 по 24 октября. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241027/briks-1980256310.html
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россия, сша, казань, дмитрий киселев, брикс, нато, в мире
Россия, США, Казань, Дмитрий Киселев, БРИКС, НАТО, В мире
Россия вынуждена вести оборонительную войну с Западом, заявил Киселев

Киселев: Россия ведет оборонительную войну с Западом для создания нового мира

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя — РИА Новости. Россия вынуждена вести оборонительную войну с Западом для создания нового миропорядка, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на организованном Sputnik круглом столе "Потенциал стран БРИКС: расширение гуманитарного, политического и торгово-экономического развития как движущая сила для создания нового миропорядка".
"Запад наглядно увидел, что, образно говоря, земля уходит из-под ног, что старая система доминирования рушится и они теряют свои колониальные возможности, свои информационные возможности, свои возможности запугивать, доминировать и извлекать из этого выгоду", — сказал медиаменеджер, говоря о прошедшем в Казани саммите БРИКС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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Он подчеркнул, что прямо сейчас формируется новая, "совершенно правильная" конструкция мира.
"Нам нужно абсолютно четко себе представлять, что, несмотря на то, что мы представляем себе радужный, красивый мир будущего без войн и конфронтации, Запад будет всеми способами, в том числе военными, настаивать на сохранении своего доминирования. И здесь встает вопрос о сопротивлении злу насилием или ненасилием. В данном случае — ненасилием не получится, потому что они не слышат", — сказал Киселев.
В частности, он отметил продолжающееся расширение НАТО, прямые военные угрозы России, выход Запада из всех соглашений с Москвой об ограничении вооружений.
"Между Россией и США, странами, которые поддерживают режим ядерного баланса, фактически не осталось никаких соглашений. Россия и США фактически вошли в прямую гонку вооружений. Мы не можем делать вид, что этого нет. Страны мирового большинства не могут это игнорировать, и им придется занять позицию", — указал он.
По его словам, в ответ, в частности, на размещение наступательных баз НАТО в Польше и Румынии России приходится разрабатывать и совершенствовать свои системы вооружений.
"Россия вынуждена иметь сейчас, по разным оценкам, самую лучшую армию в мире. Мы вынуждены вести настоящую войну. По отношению к человечеству это оборонительная война, она защищает новую конструкцию мира. В данном случае эта война — пролог к новому миру, к новой системе безопасности и баланса. Мир — это всегда результат войны. Второй мировой войны хватило <...> на поколения. Сейчас нам предстоит в результате этой войны создать новый мир, надеюсь, на многие поколения. Решимость России построить новый мир для всех доказана решительностью, с которой Россия сопротивляется на передовой за этот новый мир", — подчеркнул генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня".
Саммит стран БРИКС с участием глав государств состоялся в Казани с 22 по 24 октября. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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