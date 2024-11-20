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На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон
На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон - РИА Новости, 20.11.2024
На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон
Законопроект, запрещающий усыновлять российских сирот гражданам стран, где разрешена смена пола, вызвал положительную реакцию у западных пользователей соцсети Х РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:17
2024-11-20T16:17
2024-11-20T16:17
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Законопроект, запрещающий усыновлять российских сирот гражданам стран, где разрешена смена пола, вызвал положительную реакцию у западных пользователей соцсети Х после того, как ирландский журналист Чей Боуз рассказал о нем на своей странице."Вот почему Запад, он же глобальный сторонник "гомо", ненавидит Россию, но мы должны благодарить Бога, что Россия отказывается присоединиться к силам зла, которые хотят уничтожить человечество", - пишет Luke."Хорошо. Россия поступает правильно, защищая своих детей", - похвалил Allison."Прекрасные новости. Запад саморазрушается либерализмом и потакает мыслям и взглядам агрессивных меньшинств", - сетует пользователь с ником M_on_X___."Внутри России им будет гораздо безопаснее!", - пишет Harry."Умное решение", - считает Elzbieta von Orosz.В ноябре Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола.
https://ria.ru/20241115/bouz-1983920879.html
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россия, запад, госдума рф
Россия, Запад, Госдума РФ
На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон
На Западе похвалили запрет на усыновление детей гражданами стран со сменой пола