Рейтинг@Mail.ru
На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/reaktsiya-1984861437.html
На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон
На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон - РИА Новости, 20.11.2024
На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон
Законопроект, запрещающий усыновлять российских сирот гражданам стран, где разрешена смена пола, вызвал положительную реакцию у западных пользователей соцсети Х РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:17
2024-11-20T16:17
россия
запад
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Законопроект, запрещающий усыновлять российских сирот гражданам стран, где разрешена смена пола, вызвал положительную реакцию у западных пользователей соцсети Х после того, как ирландский журналист Чей Боуз рассказал о нем на своей странице."Вот почему Запад, он же глобальный сторонник "гомо", ненавидит Россию, но мы должны благодарить Бога, что Россия отказывается присоединиться к силам зла, которые хотят уничтожить человечество", - пишет Luke."Хорошо. Россия поступает правильно, защищая своих детей", - похвалил Allison."Прекрасные новости. Запад саморазрушается либерализмом и потакает мыслям и взглядам агрессивных меньшинств", - сетует пользователь с ником M_on_X___."Внутри России им будет гораздо безопаснее!", - пишет Harry."Умное решение", - считает Elzbieta von Orosz.В ноябре Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола.
https://ria.ru/20241115/bouz-1983920879.html
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983261470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запад, госдума рф
Россия, Запад, Госдума РФ
На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон

На Западе похвалили запрет на усыновление детей гражданами стран со сменой пола

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Законопроект, запрещающий усыновлять российских сирот гражданам стран, где разрешена смена пола, вызвал положительную реакцию у западных пользователей соцсети Х после того, как ирландский журналист Чей Боуз рассказал о нем на своей странице.
"Вот почему Запад, он же глобальный сторонник "гомо", ненавидит Россию, но мы должны благодарить Бога, что Россия отказывается присоединиться к силам зла, которые хотят уничтожить человечество", - пишет Luke.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского
15 ноября, 12:13
"Хорошо. Россия поступает правильно, защищая своих детей", - похвалил Allison.
"Прекрасные новости. Запад саморазрушается либерализмом и потакает мыслям и взглядам агрессивных меньшинств", - сетует пользователь с ником M_on_X___.
"Внутри России им будет гораздо безопаснее!", - пишет Harry.
"Умное решение", - считает Elzbieta von Orosz.
В ноябре Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Совфеде отреагировали на дерзкое заявление Германии о России
12 ноября, 12:36
 
РоссияЗападГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала