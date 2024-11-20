https://ria.ru/20241120/reaktsiya-1984861437.html

На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон

На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон - РИА Новости, 20.11.2024

На Западе неожиданно отреагировали на новый российский закон

Законопроект, запрещающий усыновлять российских сирот гражданам стран, где разрешена смена пола, вызвал положительную реакцию у западных пользователей соцсети Х РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:17

2024-11-20T16:17

2024-11-20T16:17

россия

запад

госдума рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Законопроект, запрещающий усыновлять российских сирот гражданам стран, где разрешена смена пола, вызвал положительную реакцию у западных пользователей соцсети Х после того, как ирландский журналист Чей Боуз рассказал о нем на своей странице."Вот почему Запад, он же глобальный сторонник "гомо", ненавидит Россию, но мы должны благодарить Бога, что Россия отказывается присоединиться к силам зла, которые хотят уничтожить человечество", - пишет Luke."Хорошо. Россия поступает правильно, защищая своих детей", - похвалил Allison."Прекрасные новости. Запад саморазрушается либерализмом и потакает мыслям и взглядам агрессивных меньшинств", - сетует пользователь с ником M_on_X___."Внутри России им будет гораздо безопаснее!", - пишет Harry."Умное решение", - считает Elzbieta von Orosz.В ноябре Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, который запрещает усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам государств, где разрешена смена пола.

https://ria.ru/20241115/bouz-1983920879.html

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россия, запад, госдума рф