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Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 20.11.2024
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Новости Подмосковья
 
18:09 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/razvlecheniya-1984889816.html
Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье"
Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 20.11.2024
Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье"
Открытие нового сезона проекта "Зима в Подмосковье" запланировано на 1 декабря. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра культуры и туризма региона... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:09
2024-11-20T18:09
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Открытие нового сезона проекта "Зима в Подмосковье" запланировано на 1 декабря. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.По его словам, в рамках программы пройдут более пяти тысяч праздников, концертов, ледовых шоу и новогодних ярмарок."Практически все наши праздники ориентированы на семейную аудиторию. Все, для того чтобы люди могли побыть со своими близкими. Упор – на наши традиции и культуру", – заявил глава ведомства.Он также рассказал, что этой зимой состоятся бесплатные мероприятия с участием олимпийских чемпионов. Кроме того, сама программа охватит даже дальние городские округа.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье"

© Медиасток ПодмосковьяЗимний центральный парк культуры и отдыха в Зарайске
Зимний центральный парк культуры и отдыха в Зарайске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Открытие нового сезона проекта "Зима в Подмосковье" запланировано на 1 декабря. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.
По его словам, в рамках программы пройдут более пяти тысяч праздников, концертов, ледовых шоу и новогодних ярмарок.
«
"Практически все наши праздники ориентированы на семейную аудиторию. Все, для того чтобы люди могли побыть со своими близкими. Упор – на наши традиции и культуру", – заявил глава ведомства.
Он также рассказал, что этой зимой состоятся бесплатные мероприятия с участием олимпийских чемпионов. Кроме того, сама программа охватит даже дальние городские округа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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