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Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье"

Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 20.11.2024

Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье"

Открытие нового сезона проекта "Зима в Подмосковье" запланировано на 1 декабря. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра культуры и туризма региона... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:09

2024-11-20T18:09

2024-11-20T18:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Открытие нового сезона проекта "Зима в Подмосковье" запланировано на 1 декабря. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.По его словам, в рамках программы пройдут более пяти тысяч праздников, концертов, ледовых шоу и новогодних ярмарок."Практически все наши праздники ориентированы на семейную аудиторию. Все, для того чтобы люди могли побыть со своими близкими. Упор – на наши традиции и культуру", – заявил глава ведомства.Он также рассказал, что этой зимой состоятся бесплатные мероприятия с участием олимпийских чемпионов. Кроме того, сама программа охватит даже дальние городские округа.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)