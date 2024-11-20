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Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье"
Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье" - РИА Новости, 20.11.2024
Министр культуры и туризма анонсировал старт проекта "Зима в Подмосковье"
Открытие нового сезона проекта "Зима в Подмосковье" запланировано на 1 декабря. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра культуры и туризма региона... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:09
2024-11-20T18:09
2024-11-20T18:09
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Открытие нового сезона проекта "Зима в Подмосковье" запланировано на 1 декабря. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.По его словам, в рамках программы пройдут более пяти тысяч праздников, концертов, ледовых шоу и новогодних ярмарок."Практически все наши праздники ориентированы на семейную аудиторию. Все, для того чтобы люди могли побыть со своими близкими. Упор – на наши традиции и культуру", – заявил глава ведомства.Он также рассказал, что этой зимой состоятся бесплатные мероприятия с участием олимпийских чемпионов. Кроме того, сама программа охватит даже дальние городские округа.
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