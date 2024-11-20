https://ria.ru/20241120/rassvet-1984899293.html

Ростовская областная противопожарная служба пополнилась новыми автомобилями

Ростовская областная противопожарная служба пополнилась новыми автомобилями - РИА Новости, 20.11.2024

Ростовская областная противопожарная служба пополнилась новыми автомобилями

Церемония вручения новых автомобилей пожарным частям противопожарной службы Ростовской области состоялась в поселке Рассвет Аксайского района, сообщает... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:54

2024-11-20T18:54

2024-11-20T18:54

ростовская область

ростовская область

аксайский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Церемония вручения новых автомобилей пожарным частям противопожарной службы Ростовской области состоялась в поселке Рассвет Аксайского района, сообщает правительство региона. По словам замгубернатора области Сергея Бодрякова, правительство региона придает огромное значение вопросу обеспечения безопасности жителей области, оказывая поддержку всем пожарно-спасательным службам. Он отметил, что областная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" предусматривает не только создание новых пожарных подразделений, но и обновление существующей пожарной техники. "Ранее уже было закуплено восемь новых автоцистерн емкостью 6 тысяч литров на базе автомобилей "Урал". Сегодня мы также вручим специалистам областных пожарных частей ключи от еще восьми новых единиц техники. На их приобретение из областного бюджета было выделено почти 120 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова Бодрякова. Заместитель губернатора добавил, что новая техника соответствует самым современным требованиям и стандартам безопасности и станет отличным подспорьем в борьбе с огненной стихией. Новые автомобили были переданы в пожарные части Аксайского, Азовского, Багаевского, Заветинского, Константиновского, Матвеево-Курганского, Морозовского и Мясниковского районов. "Проблема пожаров остается достаточно острой, особенно в малых населенных пунктах, поэтому техническая модернизация и обновление пожарных частей имеет стратегически важное значение", - подчеркнул Бодряков. По данным правительства области, 720 работников областной противопожарной службы обеспечивают безопасность более 670 населенных пунктов региона.

https://ria.ru/20241120/biblioteka-1984896956.html

https://ria.ru/20241119/rostov-1984658661.html

ростовская область

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ростовская область, аксайский район