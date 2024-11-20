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Рада приняла законопроект о создании на Украине реестра военнослужащих - РИА Новости, 20.11.2024
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15:52 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/rada-1984857202.html
Рада приняла законопроект о создании на Украине реестра военнослужащих
Рада приняла законопроект о создании на Украине реестра военнослужащих - РИА Новости, 20.11.2024
Рада приняла законопроект о создании на Украине реестра военнослужащих
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании единого государственного реестра военнослужащих, сообщила в среду депутат украинского... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:52
2024-11-20T15:52
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании единого государственного реестра военнослужащих, сообщила в среду депутат украинского парламента Ирина Геращенко. "Верховная рада приняла за основу законопроект "О воинской обязанности и военной службе" относительно создания и функционирования единого государственного реестра военнослужащих и других законов Украины относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, в реестр будет включена информация только о военных ВСУ и государственной специальной службы транспорта. Эти данные будут интегрированы с электронной системой здравоохранения. При этом порядок доступа к личным медицинским сведениям не указан. Отмечается, что данные в реестре будут храниться 75 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984358424.html
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в мире, украина, ирина геращенко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Рада приняла законопроект о создании на Украине реестра военнослужащих

Рада приняла в I чтении закон о создании на Украине реестра военнослужащих

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании единого государственного реестра военнослужащих, сообщила в среду депутат украинского парламента Ирина Геращенко.
"Верховная рада приняла за основу законопроект "О воинской обязанности и военной службе" относительно создания и функционирования единого государственного реестра военнослужащих и других законов Украины относительно усовершенствования порядка ведения воинского учета", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
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По ее словам, в реестр будет включена информация только о военных ВСУ и государственной специальной службы транспорта. Эти данные будут интегрированы с электронной системой здравоохранения. При этом порядок доступа к личным медицинским сведениям не указан. Отмечается, что данные в реестре будут храниться 75 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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В миреУкраинаИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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