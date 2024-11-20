https://ria.ru/20241120/pyastolov-1984608214.html

Владимир Пястолов: женщины в России ездят в поездах больше мужчин

Владимир Пястолов: женщины в России ездят в поездах больше мужчин - РИА Новости, 20.11.2024

Владимир Пястолов: женщины в России ездят в поездах больше мужчин

Путешествия на дальние расстояния на поезде в России претерпели большие изменения за последние 15 лет: билеты можно купить онлайн, на посадку нужен только... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:00

2024-11-20T08:00

2024-11-20T09:06

интервью

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

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Путешествия на дальние расстояния на поезде в России претерпели большие изменения за последние 15 лет: билеты можно купить онлайн, на посадку нужен только паспорт, вагоны – новые, проводники – нарядные, не только чай из бойлера, но и ароматный кофе. Кто чаще ездит в российских поездах, появится ли возможность купить билет на поезд за год, и можно ли ехать на юг быстрее, в интервью РИА Новости на полях форума "Транспорт России" рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов. Беседовала Надежда Фролова.– Владимир Геннадьевич, добрый день. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России. Третьего декабря компания отметит 15-летие, что изменилось в поездах за эти годы?– Юбилейный год обещает стать рекордным по количеству перевезенных пассажиров поездами собственного формирования: по прогнозам, эта цифра превысит 110 миллионов человек. А за всю историю ФПК мы перевезли порядка 1,5 миллиарда человек. Мы уделяем серьезное внимание развитию сервиса, в том числе, онлайн, обновляем вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет.– Кто ваш пассажир, и как поменялись его предпочтения за последние годы?– Наши исследования говорят, что портрет пассажира в целом остается неизменным: женщин немного больше, чем мужчин, основной возраст путешественников – от 26 до 59 лет, а среднее количество поездок – три в год. Однако некоторые параметры все-таки изменились. Например, плацкартные вагоны хотя и остаются самыми "народными", но за последние годы доля поездок в них немного уменьшилась, одновременно несколько возросла доля в купейных вагонах и в вагонах с местами для сидения.Если раньше пассажиру было важно просто добраться до пункта назначения, то современному пассажиру важно личное пространство, качественное и доступное питание, развлекательный контент в пути и многие другие аспекты.– ФПК планировала к концу 2024 года переодеть в новую форму всех проводников. Получилось?– На сегодняшний день в компании уже 90% начальников поездов, проводников и билетных кассиров обеспечены форменной одеждой нового модельного ряда, до конца текущего года работа будет завершена. Мы стремились создать не только красивый дизайн, но и сделать форму функциональной и удобной. В комплекты добавлены плащи, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки. Для проводников фирменных поездов и "Ласточек" предусмотрены брендированные аксессуары: сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды.– Сейчас на рынке многие компании говорят о дефиците кадров. Есть у вас такая проблема?– Самая массовая профессия в ФПК – это проводник пассажирского вагона. Мы готовы обучать кандидатов без опыта, предлагаем варианты не только постоянной занятости, но и работу на сезон, а также с гибким графиком. Предусмотрены "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличены зональные надбавки, установлены выплаты за первый и за второй год работы. Реализуем и меры социальной поддержки, не только пенсионные и медицинские, но и жилищные.– Поговорим подробнее о подвижном составе. Расскажите, пожалуйста, какие вагоны сейчас в парке ФПК? Каков их средний возраст?– Наш парк насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 года, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте – 12,8 года.Основную массу составляют купейные и плацкартные вагоны. Также есть вагоны с местами для сидения, СВ, Люкс, вагоны-рестораны (вагоны-бистро) и другие. Также есть багажные, служебные и служебно-технические. Для перевозки транспортных средств у есть вагоны-автомобилевозы.– Сколько, в среднем, составляет срок службы пассажирского вагона?– В зависимости от материала кузова установленный срок службы пассажирских вагонов составляет 28 либо 40 лет, по истечении которого часть вагонов направляется в капитально-восстановительный ремонт согласно инвестиционной программе ФПК. Это позволяет продлить срок их службы. Вагоны, так сказать, получают "новую жизнь". Вагоны, которые не планируется ремонтировать, исключаются из инвентарного парка. Бывает, что они становятся экспонатами музеев, но чаще передаются специализированной организации для разделки на металлолом.– В начале нашей беседы вы сделали акцент на улучшении сервиса для пассажиров в пути следования. Когда окончательно уйдут в прошлое, например, колючие одеяла, неудобные подушки и многое другое?– Постельное белье, матрасы, подушки и одеяла мы меняем на новые – из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня колючие одеяла, ватные матрасы и старые подушки встречаются очень редко, но скоро и их мы заменим на новые.– Какова доля электронных билетов в общем объеме продаж?– Доля электронных билетов непрерывно растет: с 5,5% в 2010 году до 80,5% в текущем. В отдельные дни она может быть еще выше. Так, например, 4 ноября 2024 года мы зафиксировали исторический максимум с момента запуска веб-ресурсов ОАО "РЖД" – 85,2%.– Возможно ли продавать билеты на поезд за год, как билеты на самолет? Если да, то, когда это может быть реализовано?– В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток.– Во время летней жары пассажиры в поездах говорили о неработающих кондиционерах и высокой температуре в вагонах. Как ФПК пытается решать такие вопросы?– Отмечу, что к летнему сезону (так же, как и к зимнему) мы готовимся заранее, и при необходимости вагоны проходят ремонт. Кроме того, подвижной состав тщательно проверяют перед каждым рейсом. В период летней жары ФПК совместно со своим контрагентом создает усиленные ремонтные бригады, запас узлов и деталей систем кондиционирования, а также увеличивает количество резервных вагонов на станциях оборота пассажирских поездов.– Есть ли возможность ускорить поезда на юг, как и на сколько?– Что касается ускорения поездов, стоит отметить, что это кропотливая, можно сказать, ювелирная работа, в которой необходимо увязывать много факторов. Длительные графиковые стоянки обусловлены техническими и технологическими операциями: смена направления движения поездов, смена локомотивов, заправка составов водой, уборка твердых бытовых отходов и так далее. Кроме этого, значительная часть южных маршрутов проходит по однопутным участкам, следовательно, в расписании необходимо предусмотреть технические стоянки для реверсивного движения встречных составов.При этом мы всегда стремимся сделать все возможное для сокращения времени в пути. Например, с вводом графика на 2024-2027 годы будет значительно ускорен поезд № 345/346 Нижневартовск – Адлер: на девять часов при следовании из Нижневартовска.– Какие новые маршруты поездов планируется открыть в ближайшее время? Какие международные маршруты могут появиться?– По итогам разработки нового графика движения – он вступит в силу 15 декабря и будет действовать три года, предусмотрено курсирование 501 пары поездов АО "ФПК", что на 10 пар больше, чем в действующем графике.Появятся такие маршруты, как Псков-Мурманск, Архангельск-Кисловодск, Москва-Серов, Махачкала-Адлер, Иркутск-Абакан с беспересадочной группой вагонов Иркутск-Барнаул. Также организовано курсирование беспересадочных вагонов по новым маршрутам: Калининград-Мурманск, Санкт-Петербург-Москва-Черкесск, Брянск-Кисловодск, Москва-Петровск-Саратовский-Карабулак, в том числе в международном сообщении Новосибирск-Риддер (Казахстан – ред.).В декабре пополнится также список двухэтажных поездов: начнет курсировать поезд № 391/392 Челябинск-Москва. Кроме того, на маршрут Москва-Санкт-Петербург вернется скоростной поезд "Аврора".– В одном из наших предыдущих интервью вы рассказывали, что кофе обошел по популярности чай в российских поездах. Как вы считаете, вернет ли себе чай лидерство?– Действительно, за 10 месяцев 2024 года наши пассажиры выпили более семи миллионов чашек кофе и чуть более шести миллионов стаканов чая. В чем секрет такой популярности? В этом году мы провели большую работу по оснащению вагонов кофе-машинами. Думаю, в ближайшей перспективе данная тенденция сохранится.Вместе с тем с начала 2024 года в поездах началась продажа брендированного чая нашего партнера – футбольного клуба "Локомотив". Так что вполне возможно, чай снова вернет себе лидерство в наших поездах – по крайней мере, у болельщиков.

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https://ria.ru/20240709/puteshestviya-1958224546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, федеральная пассажирская компания, ржд