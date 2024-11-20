https://ria.ru/20241120/pvr-1984839532.html

В Самарской области опровергли сообщения об эвакуации жителей в ПВР

В Самарской области опровергли сообщения об эвакуации жителей в ПВР - РИА Новости, 20.11.2024

В Самарской области опровергли сообщения об эвакуации жителей в ПВР

Власти Самарской области опровергли данные в соцсетях и мессенджерах о якобы планируемой эвакуации жителей в пункты временного размещения. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:55

2024-11-20T14:55

2024-11-20T14:55

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общество

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САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Власти Самарской области опровергли данные в соцсетях и мессенджерах о якобы планируемой эвакуации жителей в пункты временного размещения. "На территории региона провокаторы размещают объявления с фейковой информацией о якобы планируемой эвакуации жителей в ПВР. В сообщениях гражданам предлагают срочно зайти в интернет по неизвестной ссылке или по QR-коду. Подобные объявления могут появиться также в социальных сетях или мессенджерах. Информация является ложной", - сообщило правительство Самарской области в своем Telegram-канале. Власти назвали подобные сообщения провокацией и призвали жителей не переходить по таким ссылкам в соцсетях и мессенджерах.

https://ria.ru/20241120/pvr-1984764271.html

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самарская область, россия, общество