https://ria.ru/20241120/pvr-1984839532.html
В Самарской области опровергли сообщения об эвакуации жителей в ПВР
В Самарской области опровергли сообщения об эвакуации жителей в ПВР - РИА Новости, 20.11.2024
В Самарской области опровергли сообщения об эвакуации жителей в ПВР
Власти Самарской области опровергли данные в соцсетях и мессенджерах о якобы планируемой эвакуации жителей в пункты временного размещения. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:55
2024-11-20T14:55
2024-11-20T14:55
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САМАРА, 20 ноя - РИА Новости. Власти Самарской области опровергли данные в соцсетях и мессенджерах о якобы планируемой эвакуации жителей в пункты временного размещения. "На территории региона провокаторы размещают объявления с фейковой информацией о якобы планируемой эвакуации жителей в ПВР. В сообщениях гражданам предлагают срочно зайти в интернет по неизвестной ссылке или по QR-коду. Подобные объявления могут появиться также в социальных сетях или мессенджерах. Информация является ложной", - сообщило правительство Самарской области в своем Telegram-канале. Власти назвали подобные сообщения провокацией и призвали жителей не переходить по таким ссылкам в соцсетях и мессенджерах.
https://ria.ru/20241120/pvr-1984764271.html
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самарская область, россия, общество
Самарская область, Россия, Общество
В Самарской области опровергли сообщения об эвакуации жителей в ПВР
Власти Самарской области опровергли информацию об эвакуации жителей в ПВР