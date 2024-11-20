https://ria.ru/20241120/pvo-1984777791.html

Над Орловской областью сбили еще один беспилотник

Над Орловской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 20.11.2024

Над Орловской областью сбили еще один беспилотник

Еще один украинский беспилотник сбит системами ПВО над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:37

2024-11-20T11:37

2024-11-20T11:44

специальная военная операция на украине

андрей клычков

орловская область

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник сбит системами ПВО над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."Еще один вражеский БПЛА сбит в небе над Орловской областью. Спасибо нашим доблестным силам ПВО за их работу – повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные мероприятия", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Ранее Клычков проинформировал, что в ночь на среду силами ПВО в Орловской области уничтожены четыре беспилотника, повреждений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984733209.html

орловская область

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андрей клычков, орловская область, безопасность