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Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 20.11.2024
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10:57 20.11.2024 (обновлено: 11:03 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/pvo-1984770378.html
Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники
Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 20.11.2024
Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники
Средства ПВО утром уничтожили пять украинских беспилотников в Брянской, Белгородской и Орловской областях, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:57
2024-11-20T11:03
брянская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Средства ПВО утром уничтожили пять украинских беспилотников в Брянской, Белгородской и Орловской областях, сообщило Минобороны России."С 08.00 до 10.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984733209.html
брянская область
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брянская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники

Над Брянской, Белгородской и Орловской областями уничтожили беспилотники

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Средства ПВО утром уничтожили пять украинских беспилотников в Брянской, Белгородской и Орловской областях, сообщило Минобороны России.
"С 08.00 до 10.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
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Брянская областьОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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