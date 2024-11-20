https://ria.ru/20241120/pvo-1984770378.html

Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники

Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 20.11.2024

Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники

Средства ПВО утром уничтожили пять украинских беспилотников в Брянской, Белгородской и Орловской областях, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:57

2024-11-20T10:57

2024-11-20T11:03

брянская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Средства ПВО утром уничтожили пять украинских беспилотников в Брянской, Белгородской и Орловской областях, сообщило Минобороны России."С 08.00 до 10.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984733209.html

брянская область

орловская область

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брянская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность