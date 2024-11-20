https://ria.ru/20241120/pvo-1984770378.html
Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники
Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 20.11.2024
Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники
Средства ПВО утром уничтожили пять украинских беспилотников в Брянской, Белгородской и Орловской областях, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:57
2024-11-20T10:57
2024-11-20T11:03
брянская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Средства ПВО утром уничтожили пять украинских беспилотников в Брянской, Белгородской и Орловской областях, сообщило Минобороны России."С 08.00 до 10.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984733209.html
брянская область
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над тремя областями уничтожили украинские беспилотники
Над Брянской, Белгородской и Орловской областями уничтожили беспилотники