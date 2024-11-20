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ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 20.11.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью
Еще два вражеских беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:23
2024-11-20T12:23
2024-11-20T12:23
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще два вражеских беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью