https://ria.ru/20241120/putin-1984817057.html
Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству
Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству - РИА Новости, 20.11.2024
Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству
Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложил обсудить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:47
2024-11-20T13:47
2024-11-20T13:47
россия
владимир путин
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложил обсудить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства России. "Национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. С этого начнем", - сказал Путин на встрече. Мантуров в свою очередь информировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства
https://ria.ru/20240312/tekhnologii-1932515816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, денис мантуров, экономика
Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Экономика
Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству
Путин предложил обсудить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства