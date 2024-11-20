https://ria.ru/20241120/putin-1984817057.html

Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству

Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству - РИА Новости, 20.11.2024

Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству

Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложил обсудить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:47

2024-11-20T13:47

2024-11-20T13:47

россия

владимир путин

денис мантуров

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_d786e2cbde200adcebc2eccff36caaf5.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложил обсудить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства России. "Национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. С этого начнем", - сказал Путин на встрече. Мантуров в свою очередь информировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства

https://ria.ru/20240312/tekhnologii-1932515816.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, денис мантуров, экономика