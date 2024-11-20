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Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству - РИА Новости, 20.11.2024
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13:47 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/putin-1984817057.html
Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству
Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству - РИА Новости, 20.11.2024
Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству
Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложил обсудить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:47
2024-11-20T13:47
россия
владимир путин
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложил обсудить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства России. "Национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. С этого начнем", - сказал Путин на встрече. Мантуров в свою очередь информировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства
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россия, владимир путин, денис мантуров, экономика
Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Экономика
Путин обсудил с Мантуровым нацпроекты по технологическому лидерству

Путин предложил обсудить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложил обсудить нацпроекты по обеспечению технологического лидерства России.
"Национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. С этого начнем", - сказал Путин на встрече.
Мантуров в свою очередь информировал президента о завершении в правительстве работы по формированию восьми национальных проектов технологического лидерства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Мишустин призвал запустить новые нацпроекты в области технологий
12 марта, 15:04
 
РоссияВладимир ПутинДенис МантуровЭкономика
 
 
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