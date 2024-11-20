https://ria.ru/20241120/putin-1984734983.html

Bloomberg: визит Путина в Индию означает провал попытки изолировать Россию

Bloomberg: визит Путина в Индию означает провал попытки изолировать Россию - РИА Новости, 20.11.2024

Bloomberg: визит Путина в Индию означает провал попытки изолировать Россию

Готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в Индию является еще одним свидетельством того, что усилия Запада по изоляции российского лидера не имеют... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T06:32

2024-11-20T06:32

2024-11-20T06:32

россия

индия

москва

владимир путин

дмитрий песков

сергей лавров

брикс

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в Индию является еще одним свидетельством того, что усилия Запада по изоляции российского лидера не имеют успеха, передает агентство Блумберг. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассчитывает в ближайшее время согласовать даты визита Путина в Индию. "Президент России Владимир Путин планирует отправиться с визитом в Индию ... что является еще одним признаком того, что усилия во главе с США по его изоляции на мировой арене терпят неудачу", - говорится в материале. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоги саммита БРИКС в Казани показали, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско.

https://ria.ru/20241109/zakharova-1982836825.html

https://rsport.ria.ru/20240806/doping-1964467172.html

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россия, индия, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, брикс