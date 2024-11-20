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Bloomberg: визит Путина в Индию означает провал попытки изолировать Россию - РИА Новости, 20.11.2024
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06:32 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/putin-1984734983.html
Bloomberg: визит Путина в Индию означает провал попытки изолировать Россию
Bloomberg: визит Путина в Индию означает провал попытки изолировать Россию - РИА Новости, 20.11.2024
Bloomberg: визит Путина в Индию означает провал попытки изолировать Россию
Готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в Индию является еще одним свидетельством того, что усилия Запада по изоляции российского лидера не имеют... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T06:32
2024-11-20T06:32
россия
индия
москва
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в Индию является еще одним свидетельством того, что усилия Запада по изоляции российского лидера не имеют успеха, передает агентство Блумберг. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассчитывает в ближайшее время согласовать даты визита Путина в Индию. "Президент России Владимир Путин планирует отправиться с визитом в Индию ... что является еще одним признаком того, что усилия во главе с США по его изоляции на мировой арене терпят неудачу", - говорится в материале. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоги саммита БРИКС в Казани показали, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско.
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россия, индия, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, брикс
Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, БРИКС
Bloomberg: визит Путина в Индию означает провал попытки изолировать Россию

Bloomberg: визит Путина в Индию говорит о неудаче попыток Запада по изоляции РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в Индию является еще одним свидетельством того, что усилия Запада по изоляции российского лидера не имеют успеха, передает агентство Блумберг.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассчитывает в ближайшее время согласовать даты визита Путина в Индию.
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9 ноября, 16:17
"Президент России Владимир Путин планирует отправиться с визитом в Индию ... что является еще одним признаком того, что усилия во главе с США по его изоляции на мировой арене терпят неудачу", - говорится в материале.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что итоги саммита БРИКС в Казани показали, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско.
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РоссияИндияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей ЛавровБРИКС
 
 
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