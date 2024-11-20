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Прощание со Светланой Светличной - РИА Новости, 20.11.2024
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15:20 20.11.2024 (обновлено: 15:21 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/proschanie-1984831152.html
Прощание со Светланой Светличной
Прощание со Светланой Светличной - РИА Новости, 20.11.2024
Прощание со Светланой Светличной
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте... РИА Новости, 20.11.2024
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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, светлана светличная, россия
Фото, Москва, Светлана Светличная, Россия

Прощание со Светланой Светличной

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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Церемония прощания со Светличной прошла в Доме кино в Москве.

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве

Церемония прощания со Светличной прошла в Доме кино в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На фото: внучка Светланы Светличной Мария Ивашова.

Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова на церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве

На фото: внучка Светланы Светличной Мария Ивашова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проститься со Светличной пришли также ее коллеги и поклонники.

Люди на церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве

Проститься со Светличной пришли также ее коллеги и поклонники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди них артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный и певец Прохор Шаляпин.

На фото: актриса Алена Кравец.

Актриса Алена Кравец на церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве

Среди них артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный и певец Прохор Шаляпин.

На фото: актриса Алена Кравец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В 1959 году Светличная дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.

На фото: актер Валерий Баринов на церемонии прощания.

Актер Валерий Баринов на церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве

В 1959 году Светличная дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.

На фото: актер Валерий Баринов на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина зачитала телеграммы от президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве

Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина зачитала телеграммы от президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На фото: актер Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания.

Актер Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве

На фото: актер Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной в Доме кино в Москве

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 8
 
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