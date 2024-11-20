Прощание со Светланой Светличной
Церемония прощания со Светличной прошла в Доме кино в Москве.
Церемония прощания со Светличной прошла в Доме кино в Москве.
На фото: внучка Светланы Светличной Мария Ивашова.
На фото: внучка Светланы Светличной Мария Ивашова.
Проститься со Светличной пришли также ее коллеги и поклонники.
Проститься со Светличной пришли также ее коллеги и поклонники.
Среди них артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный и певец Прохор Шаляпин.
На фото: актриса Алена Кравец.
Среди них артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный и певец Прохор Шаляпин.
На фото: актриса Алена Кравец.
В 1959 году Светличная дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.
На фото: актер Валерий Баринов на церемонии прощания.
В 1959 году Светличная дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.
На фото: актер Валерий Баринов на церемонии прощания.
Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина зачитала телеграммы от президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.
Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина зачитала телеграммы от президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.
На фото: актер Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания.
На фото: актер Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".