https://ria.ru/20241120/proschanie-1984831152.html

Прощание со Светланой Светличной

Прощание со Светланой Светличной - РИА Новости, 20.11.2024

Прощание со Светланой Светличной

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:20

2024-11-20T15:20

2024-11-20T15:21

фото

москва

светлана светличная

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984829986_0:230:3193:2026_1920x0_80_0_0_a44c5f7045f8d1948558e9b288480cd6.jpg

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, москва, светлана светличная, россия