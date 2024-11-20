https://ria.ru/20241120/priangare-1984788989.html

В Приангарье охотники застрелили женщину по неосторожности

В Приангарье охотники застрелили женщину по неосторожности - РИА Новости, 20.11.2024

В Приангарье охотники застрелили женщину по неосторожности

На севере Иркутской области мужчины во время охоты застрелили женщину, они задержаны в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:09

2024-11-20T12:09

2024-11-20T12:42

происшествия

иркутская область

россия

нижнеудинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. На севере Иркутской области мужчины во время охоты застрелили женщину, они задержаны в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщило СУСК РФ по региону. СК в Приангарье возбудил уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, ночью в среду в районе 1385-го километра автодороги Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе мужчины охотились на дичь. Один из них, увидев в тепловизор предполагаемое дикое животное, произвел два выстрела из ружья. Подъехав к месту нахождения цели, охотники обнаружили, что пули попали в женщину. Она находилась на трассе рядом со своим автомобилем. "От полученных огнестрельных ранений 31-летняя потерпевшая скончалась, а мужчины скрылись. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции охотники были задержаны", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия, 48-летний подозреваемый допрошен, изъяты вещественные доказательства и оружие, устанавливается законность охоты.

https://ria.ru/20241115/ubiystvo-1983943927.html

https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984357498.html

иркутская область

россия

нижнеудинский район

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происшествия, иркутская область, россия, нижнеудинский район, следственный комитет россии (ск рф)