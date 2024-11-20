https://ria.ru/20241120/priangare-1984747932.html
В Приангарье нашли женщину, которая провела десять дней в тайге
В Приангарье нашли женщину, которая провела десять дней в тайге - РИА Новости, 20.11.2024
В Приангарье нашли женщину, которая провела десять дней в тайге
Шесть дней сотрудники полиции искали в тайге заблудившуюся женщину, которая провела в дикой природе без еды и воды более 10 дней, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:31
2024-11-20T09:31
2024-11-20T09:50
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ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Шесть дней сотрудники полиции искали в тайге заблудившуюся женщину, которая провела в дикой природе без еды и воды более 10 дней, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Киренском районе на севере Приангарья пожилая женщина потерялась в тайге. Дочь пропавшей, не сумев связаться с матерью по телефону, обратилась в полицию. Она рассказала, что мать выходила на связь пять дней назад. Тогда она сообщила дочери, что вблизи зимовья на базе лесозаготовительного предприятия, где женщина работает сторожем, видела медведя. Полицейские и сотрудники МЧС отправились к указанному месту и почти неделю проверяли местность возле базы, постоянно расширяя зону поиска. "На шестой день поисков полицейские обнаружили в нескольких километрах от базы лежащую в ветвях поваленных деревьев женщину. У неё не было сил, поскольку она больше недели провела в дикой природе без еды и воды", - говорится в сообщении. Представитель пресс-службы ГУМВД по Иркутской области пояснил, что женщину нашли самым неожиданным образом. Поисковики услышали лай собаки, который привел их к женщине. Они были удивлены, так как ни у сотрудников полиции, ни у пропавшей собаки не было. При этом женщина тоже слышала, как лает собака. Пострадавшая была доставлена в медицинскую организацию. Она рассказала, что провела в тайге больше 10 дней, когда ушла от зимовья за ягодой. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240603/shkolnitsa-1950269888.html
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иркутская область, киренский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Иркутская область, Киренский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье нашли женщину, которая провела десять дней в тайге
В Приангарье нашли женщину, которая провела десять дней в тайге без еды и воды