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В России появится лаборатория праздников - РИА Новости, 20.11.2024
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15:29 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/prazdniki-1984852821.html
В России появится лаборатория праздников
В России появится лаборатория праздников - РИА Новости, 20.11.2024
В России появится лаборатория праздников
Лаборатория государственных праздников на базе Минкультуры РФ появится в России для формирования единого концептуального подхода к проведению официальных... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:29
2024-11-20T15:29
россия
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общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лаборатория государственных праздников на базе Минкультуры РФ появится в России для формирования единого концептуального подхода к проведению официальных государственных праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. "На базе Министерства культуры РФ совместно с управлением президента РФ по общественным проектам при содействии АНО "Национальные приоритеты" планируется реализация проекта Лаборатория государственных праздников. Цель - формирование единого концептуального подхода к проведению государственных праздников на базе общего опыта. В перечень прорабатываемых праздников могут войти только праздники из числа официальных государственных праздников Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в состав лаборатории войдут представители Минкультуры, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда РФ, Россотрудничества, а также эксперты в сфере культуры и просвещения, представители общественных институций, медиаменеджеры и представители творческих индустрий, государственных корпораций, историки, политологи и социологи. Все эксперты войдут в состав лаборатории на безвозмездной основе. Основные задачи лаборатории - синхронизация имеющегося опыта проведения госпраздников и формирование единого подхода к их празднованию, причем важно, чтобы каждый из федеральных органов, субъектов РФ, министерств или общественных деятелей понимал свое место и свою задачу. Также на базе лаборатории будут проводиться исследования, фокус-группы, пилотные запуски и мониторинг результатов.
https://ria.ru/20241120/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html
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россия, ано "национальные приоритеты", федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество
Россия, АНО "Национальные приоритеты", Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество
В России появится лаборатория праздников

В России появится лаборатория праздников для единого подхода к торжествам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПраздничные новогодние украшения на Красной площади в Москве
Праздничные новогодние украшения на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Праздничные новогодние украшения на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лаборатория государственных праздников на базе Минкультуры РФ появится в России для формирования единого концептуального подхода к проведению официальных государственных праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
"На базе Министерства культуры РФ совместно с управлением президента РФ по общественным проектам при содействии АНО "Национальные приоритеты" планируется реализация проекта Лаборатория государственных праздников. Цель - формирование единого концептуального подхода к проведению государственных праздников на базе общего опыта. В перечень прорабатываемых праздников могут войти только праздники из числа официальных государственных праздников Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в ведомстве, в состав лаборатории войдут представители Минкультуры, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда РФ, Россотрудничества, а также эксперты в сфере культуры и просвещения, представители общественных институций, медиаменеджеры и представители творческих индустрий, государственных корпораций, историки, политологи и социологи. Все эксперты войдут в состав лаборатории на безвозмездной основе.
Основные задачи лаборатории - синхронизация имеющегося опыта проведения госпраздников и формирование единого подхода к их празднованию, причем важно, чтобы каждый из федеральных органов, субъектов РФ, министерств или общественных деятелей понимал свое место и свою задачу.
Также на базе лаборатории будут проводиться исследования, фокус-группы, пилотные запуски и мониторинг результатов.
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