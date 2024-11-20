https://ria.ru/20241120/prazdniki-1984852821.html

В России появится лаборатория праздников

В России появится лаборатория праздников - РИА Новости, 20.11.2024

В России появится лаборатория праздников

Лаборатория государственных праздников на базе Минкультуры РФ появится в России для формирования единого концептуального подхода к проведению официальных... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:29

2024-11-20T15:29

2024-11-20T15:29

россия

ано "национальные приоритеты"

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лаборатория государственных праздников на базе Минкультуры РФ появится в России для формирования единого концептуального подхода к проведению официальных государственных праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ. "На базе Министерства культуры РФ совместно с управлением президента РФ по общественным проектам при содействии АНО "Национальные приоритеты" планируется реализация проекта Лаборатория государственных праздников. Цель - формирование единого концептуального подхода к проведению государственных праздников на базе общего опыта. В перечень прорабатываемых праздников могут войти только праздники из числа официальных государственных праздников Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в состав лаборатории войдут представители Минкультуры, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда РФ, Россотрудничества, а также эксперты в сфере культуры и просвещения, представители общественных институций, медиаменеджеры и представители творческих индустрий, государственных корпораций, историки, политологи и социологи. Все эксперты войдут в состав лаборатории на безвозмездной основе. Основные задачи лаборатории - синхронизация имеющегося опыта проведения госпраздников и формирование единого подхода к их празднованию, причем важно, чтобы каждый из федеральных органов, субъектов РФ, министерств или общественных деятелей понимал свое место и свою задачу. Также на базе лаборатории будут проводиться исследования, фокус-группы, пилотные запуски и мониторинг результатов.

https://ria.ru/20241120/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

https://ria.ru/20241120/prazdnik-1984647574.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ано "национальные приоритеты", федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество