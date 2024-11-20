https://ria.ru/20241120/pozhar-1984791713.html

Пожар в жилом доме в Севастополе полностью потушили

Пожар в жилом доме в Севастополе полностью потушили - РИА Новости, 20.11.2024

Пожар в жилом доме в Севастополе полностью потушили

МЧС России сообщило о ликвидации пожара в многоэтажке в Севастополе. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:18

2024-11-20T12:18

2024-11-20T12:34

происшествия

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. МЧС России сообщило о ликвидации пожара в многоэтажке в Севастополе.Пожар произошел утром на улице Хрусталева. По предварительным данным, источник возгорания был в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше по балконам. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о гибели пожилого жильца. По данным МЧС, пострадала женщина, она госпитализирована. Эвакуированные жители были направлены в пункт временного размещения в кинотеатре "Москва"."Пожар в Севастополе полностью потушили на 200 "квадратах", - говорится в сообщении ведомства.Эвакуированы из зоны пожара 33 человека, в том числе двое детей. На месте работали 85 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html

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севастополь

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)