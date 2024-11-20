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Пожар в жилом доме в Севастополе полностью потушили - РИА Новости, 20.11.2024
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12:18 20.11.2024 (обновлено: 12:34 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/pozhar-1984791713.html
Пожар в жилом доме в Севастополе полностью потушили
Пожар в жилом доме в Севастополе полностью потушили - РИА Новости, 20.11.2024
Пожар в жилом доме в Севастополе полностью потушили
МЧС России сообщило о ликвидации пожара в многоэтажке в Севастополе. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:18
2024-11-20T12:34
происшествия
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. МЧС России сообщило о ликвидации пожара в многоэтажке в Севастополе.Пожар произошел утром на улице Хрусталева. По предварительным данным, источник возгорания был в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше по балконам. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о гибели пожилого жильца. По данным МЧС, пострадала женщина, она госпитализирована. Эвакуированные жители были направлены в пункт временного размещения в кинотеатре "Москва"."Пожар в Севастополе полностью потушили на 200 "квадратах", - говорится в сообщении ведомства.Эвакуированы из зоны пожара 33 человека, в том числе двое детей. На месте работали 85 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html
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севастополь
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происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме в Севастополе полностью потушили

Пожар в жилом доме в Севастополе полностью потушили на 200 квадратах

© Фото : РИА Новости КрымПоследствия пожара в Севастополе
Последствия пожара в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Последствия пожара в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. МЧС России сообщило о ликвидации пожара в многоэтажке в Севастополе.
Пожар произошел утром на улице Хрусталева. По предварительным данным, источник возгорания был в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше по балконам. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о гибели пожилого жильца. По данным МЧС, пострадала женщина, она госпитализирована. Эвакуированные жители были направлены в пункт временного размещения в кинотеатре "Москва".
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Воронежской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки ВСУ
19 ноября, 23:04
"Пожар в Севастополе полностью потушили на 200 "квадратах", - говорится в сообщении ведомства.
Эвакуированы из зоны пожара 33 человека, в том числе двое детей. На месте работали 85 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
Ликвидация пожара в административном здании в Ульяновске. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Ульяновском институте гражданской авиации локализовали пожар
19 ноября, 16:34
 
ПроисшествияСевастопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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