https://ria.ru/20241120/pozhar-1984756037.html

В Севастополе в жилом доме ликвидировали открытое горение

В Севастополе в жилом доме ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.11.2024

В Севастополе в жилом доме ликвидировали открытое горение

Открытое горение в жилом многоэтажном доме в Севастополе, где в результате пожара погиб человек, ликвидировано, сообщает городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:57

2024-11-20T09:57

2024-11-20T12:19

происшествия

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Открытое горение в жилом многоэтажном доме в Севастополе, где в результате пожара погиб человек, ликвидировано, сообщает городское управление МЧС РФ.Ранее в МЧС сообщали о пожаре в Севастополе по адресу улица Хрусталева, дом 17, где загорелась квартира на втором этаже 5-этажного дома. Дальше огонь распространился выше по балконам. Пострадали 7 квартир и чердачное помещение. Эвакуировали 25 жильцов. Погиб пожилой мужчина, женщина пострадала и госпитализирована."Открытое горение в севастопольской пятиэтажке ликвидировали. В 9 часов 41 минуту пламя локализовано, огня больше нет, проливка конструкций продолжается", - говорится в сообщении.В крымском управлении СК РФ добавили, что при пожаре погиб мужчина, проживавший в квартире на 4-м этаже 2-го подъезда дома. "Пенсионер являлся инвалидом и не смог самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.По факту гибели 84-летнего мужчины начата проверка. При этом, по данным следователей, состояние пострадавшей женщины медики оценивают как средней тяжести.

https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html

https://ria.ru/20241119/pozhar--1984654421.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)