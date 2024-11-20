https://ria.ru/20241120/pozhar-1984756037.html
В Севастополе в жилом доме ликвидировали открытое горение
В Севастополе в жилом доме ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.11.2024
В Севастополе в жилом доме ликвидировали открытое горение
Открытое горение в жилом многоэтажном доме в Севастополе, где в результате пожара погиб человек, ликвидировано, сообщает городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:57
2024-11-20T09:57
2024-11-20T12:19
происшествия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Открытое горение в жилом многоэтажном доме в Севастополе, где в результате пожара погиб человек, ликвидировано, сообщает городское управление МЧС РФ.Ранее в МЧС сообщали о пожаре в Севастополе по адресу улица Хрусталева, дом 17, где загорелась квартира на втором этаже 5-этажного дома. Дальше огонь распространился выше по балконам. Пострадали 7 квартир и чердачное помещение. Эвакуировали 25 жильцов. Погиб пожилой мужчина, женщина пострадала и госпитализирована."Открытое горение в севастопольской пятиэтажке ликвидировали. В 9 часов 41 минуту пламя локализовано, огня больше нет, проливка конструкций продолжается", - говорится в сообщении.В крымском управлении СК РФ добавили, что при пожаре погиб мужчина, проживавший в квартире на 4-м этаже 2-го подъезда дома. "Пенсионер являлся инвалидом и не смог самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.По факту гибели 84-летнего мужчины начата проверка. При этом, по данным следователей, состояние пострадавшей женщины медики оценивают как средней тяжести.
https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html
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севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе в жилом доме ликвидировали открытое горение
В Севастополе в доме ликвидировали открытое горение, повреждены семь квартир