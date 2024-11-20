https://ria.ru/20241120/pozhar-1984745707.html

При пожаре в жилом доме в Севастополе погиб человек

При пожаре в жилом доме в Севастополе погиб человек - РИА Новости, 20.11.2024

При пожаре в жилом доме в Севастополе погиб человек

Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме в Севастополе, его личность устанавливается, всего пожаром затронуто восемь квартир, сообщил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:10

2024-11-20T09:10

2024-11-20T09:42

севастополь

происшествия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме в Севастополе, его личность устанавливается, всего пожаром затронуто восемь квартир, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-каналe.Ранее в МЧС сообщали о пожаре в Севастополе по адресу улица Хрусталева, дом 17, где загорелась квартира на втором этаже 5-этажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше по балконам. Было эвакуировано 23 жильца."Предварительная площадь пожара около 200 квадратных метров. Объявлен ранг пожара №2. Спасены 23 человека, из них - один ребёнок с помощью спасательного устройства. К сожалению, есть один погибший — пожилой мужчина, его личность сейчас устанавливается", - написал Развожаев.По предварительной информации, пожар затронул восемь квартир, отметил он.

https://ria.ru/20241119/pozhar-1984567693.html

https://ria.ru/20241118/pozhar-1984486103.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, происшествия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)