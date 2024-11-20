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При пожаре в жилом доме в Севастополе погиб человек - РИА Новости, 20.11.2024
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09:10 20.11.2024 (обновлено: 09:42 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/pozhar-1984745707.html
При пожаре в жилом доме в Севастополе погиб человек
При пожаре в жилом доме в Севастополе погиб человек - РИА Новости, 20.11.2024
При пожаре в жилом доме в Севастополе погиб человек
Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме в Севастополе, его личность устанавливается, всего пожаром затронуто восемь квартир, сообщил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:10
2024-11-20T09:42
севастополь
происшествия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме в Севастополе, его личность устанавливается, всего пожаром затронуто восемь квартир, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-каналe.Ранее в МЧС сообщали о пожаре в Севастополе по адресу улица Хрусталева, дом 17, где загорелась квартира на втором этаже 5-этажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше по балконам. Было эвакуировано 23 жильца."Предварительная площадь пожара около 200 квадратных метров. Объявлен ранг пожара №2. Спасены 23 человека, из них - один ребёнок с помощью спасательного устройства. К сожалению, есть один погибший — пожилой мужчина, его личность сейчас устанавливается", - написал Развожаев.По предварительной информации, пожар затронул восемь квартир, отметил он.
https://ria.ru/20241119/pozhar-1984567693.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме в Севастополе погиб человек

При пожаре в Севастополе, который затронул восемь квартир, погиб человек

© Фото : МЧС России/TelegramПожар в доме в Севастополе
Пожар в доме в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар в доме в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме в Севастополе, его личность устанавливается, всего пожаром затронуто восемь квартир, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-каналe.
Ранее в МЧС сообщали о пожаре в Севастополе по адресу улица Хрусталева, дом 17, где загорелась квартира на втором этаже 5-этажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше по балконам. Было эвакуировано 23 жильца.
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"Предварительная площадь пожара около 200 квадратных метров. Объявлен ранг пожара №2. Спасены 23 человека, из них - один ребёнок с помощью спасательного устройства. К сожалению, есть один погибший — пожилой мужчина, его личность сейчас устанавливается", - написал Развожаев.
По предварительной информации, пожар затронул восемь квартир, отметил он.
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СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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