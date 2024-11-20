https://ria.ru/20241120/pozhar-1984738509.html

В Севастополе загорелся многоэтажный дом

В Севастополе загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 20.11.2024

В Севастополе загорелся многоэтажный дом

Балконы на нескольких этажах загорелись в многоэтажке в Севастополе, проводится эвакуация жителей, сообщает городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:04

2024-11-20T08:04

2024-11-20T09:15

происшествия

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Балконы на нескольких этажах загорелись в многоэтажке в Севастополе, проводится эвакуация жителей, сообщает городское управление МЧС РФ.Сообщение о возгорании в доме по улице Хрусталева поступило в 7.12 мск."К месту оперативно прибыли силы МЧС России. Установили, что горят балконы со второго по четвертый этаж. Проводится эвакуация людей из задымленных помещений", - говорится в сообщении.Как позже уточнили в МЧС РФ, горят балконы со второго по пятый этажи.Спасатели вывели на улицу 23 жильца. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html

севастополь

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)