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В Севастополе загорелся многоэтажный дом
В Севастополе загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 20.11.2024
В Севастополе загорелся многоэтажный дом
Балконы на нескольких этажах загорелись в многоэтажке в Севастополе, проводится эвакуация жителей, сообщает городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:04
2024-11-20T08:04
2024-11-20T09:15
происшествия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Балконы на нескольких этажах загорелись в многоэтажке в Севастополе, проводится эвакуация жителей, сообщает городское управление МЧС РФ.Сообщение о возгорании в доме по улице Хрусталева поступило в 7.12 мск."К месту оперативно прибыли силы МЧС России. Установили, что горят балконы со второго по четвертый этаж. Проводится эвакуация людей из задымленных помещений", - говорится в сообщении.Как позже уточнили в МЧС РФ, горят балконы со второго по пятый этажи.Спасатели вывели на улицу 23 жильца. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241119/vsu-1984718351.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Севастополе загорелся многоэтажный дом
В Севастополе в многоэтажке загорелись балконы, началась эвакуация