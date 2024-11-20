https://ria.ru/20241120/postradavshiy-1984874995.html

При обстреле белгородского села пострадал мужчина

При обстреле белгородского села пострадал мужчина - РИА Новости, 20.11.2024

При обстреле белгородского села пострадал мужчина

Житель села Отрадное Белгородского района получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки в результате обстрела со стороны вооруженных сил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:05

2024-11-20T17:05

2024-11-20T17:05

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

отрадное

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Житель села Отрадное Белгородского района получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе село Отрадное подверглось обстрелу. В результате прилета снаряда ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили его в Октябрьскую РБ. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении. Глава Белгородской области уточнил, что в трех частных домах в селе выбиты окна, а также посечены кровли, фасады и заборы. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241120/gorlovka-1984789638.html

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html

белгородская область

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белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины