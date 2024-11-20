При обстреле белгородского села пострадал мужчина
Гладков: при обстреле белгородского села Отрадное пострадал мирный житель
Машина скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Житель села Отрадное Белгородского района получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгородском районе село Отрадное подверглось обстрелу. В результате прилета снаряда ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили его в Октябрьскую РБ. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.
Глава Белгородской области уточнил, что в трех частных домах в селе выбиты окна, а также посечены кровли, фасады и заборы.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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