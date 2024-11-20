Рейтинг@Mail.ru
При обстреле белгородского села пострадал мужчина - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/postradavshiy-1984874995.html
При обстреле белгородского села пострадал мужчина
При обстреле белгородского села пострадал мужчина - РИА Новости, 20.11.2024
При обстреле белгородского села пострадал мужчина
Житель села Отрадное Белгородского района получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки в результате обстрела со стороны вооруженных сил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:05
2024-11-20T17:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
отрадное
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg
БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Житель села Отрадное Белгородского района получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгородском районе село Отрадное подверглось обстрелу. В результате прилета снаряда ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили его в Октябрьскую РБ. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении. Глава Белгородской области уточнил, что в трех частных домах в селе выбиты окна, а также посечены кровли, фасады и заборы. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241120/gorlovka-1984789638.html
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968410761.html
белгородская область
отрадное
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_593:0:2948:1766_1920x0_80_0_0_de9a0afb783158f99ca3e2bc65c63b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Отрадное, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле белгородского села пострадал мужчина

Гладков: при обстреле белгородского села Отрадное пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Житель села Отрадное Белгородского района получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгородском районе село Отрадное подверглось обстрелу. В результате прилета снаряда ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили его в Октябрьскую РБ. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница
Вчера, 12:10
Глава Белгородской области уточнил, что в трех частных домах в селе выбиты окна, а также посечены кровли, фасады и заборы.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Украинские беспилотники атаковали автомобиль на белгородской трассе
26 августа, 00:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОтрадноеБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала