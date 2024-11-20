https://ria.ru/20241120/porty-1984880088.html

Мощность морских портов России достигла исторического максимума

Мощность морских портов России достигла исторического максимума - РИА Новости, 20.11.2024

Мощность морских портов России достигла исторического максимума

Мощность морских портов РФ в 2023 году достигла исторического максимума в 1,36 миллиарда тонн, за шесть лет показатель вырастет еще на 200 миллионов тонн,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:26

2024-11-20T17:26

2024-11-20T17:26

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мощность морских портов РФ в 2023 году достигла исторического максимума в 1,36 миллиарда тонн, за шесть лет показатель вырастет еще на 200 миллионов тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Развитие морских портов. Их мощность в прошлом году достигла исторического максимума – 1 миллиарда 360 миллионов тонн. Рост продолжается. За шесть лет он составит свыше 200 миллионов тонн. Бизнесу требуются новые специализированные терминалы для экспорта химической, сельскохозяйственной, другой продукции", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".

https://ria.ru/20241120/mishustin-1984860264.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин