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Мощность морских портов России достигла исторического максимума - РИА Новости, 20.11.2024
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17:26 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/porty-1984880088.html
Мощность морских портов России достигла исторического максимума
Мощность морских портов России достигла исторического максимума - РИА Новости, 20.11.2024
Мощность морских портов России достигла исторического максимума
Мощность морских портов РФ в 2023 году достигла исторического максимума в 1,36 миллиарда тонн, за шесть лет показатель вырастет еще на 200 миллионов тонн,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:26
2024-11-20T17:26
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мощность морских портов РФ в 2023 году достигла исторического максимума в 1,36 миллиарда тонн, за шесть лет показатель вырастет еще на 200 миллионов тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Развитие морских портов. Их мощность в прошлом году достигла исторического максимума – 1 миллиарда 360 миллионов тонн. Рост продолжается. За шесть лет он составит свыше 200 миллионов тонн. Бизнесу требуются новые специализированные терминалы для экспорта химической, сельскохозяйственной, другой продукции", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мощность морских портов России достигла исторического максимума

Мощность морских портов России в 2023 году достигла 1,36 миллиарда тонн

© iStock.com / IgnatievМорской порт
Морской порт - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© iStock.com / Ignatiev
Морской порт. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мощность морских портов РФ в 2023 году достигла исторического максимума в 1,36 миллиарда тонн, за шесть лет показатель вырастет еще на 200 миллионов тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Развитие морских портов. Их мощность в прошлом году достигла исторического максимума – 1 миллиарда 360 миллионов тонн. Рост продолжается. За шесть лет он составит свыше 200 миллионов тонн. Бизнесу требуются новые специализированные терминалы для экспорта химической, сельскохозяйственной, другой продукции", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
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