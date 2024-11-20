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AP раскрыло, что войдет в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 20.11.2024
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08:17 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/pomosch-1984740220.html
AP раскрыло, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
AP раскрыло, что войдет в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 20.11.2024
AP раскрыло, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
Пусковые установки РСЗО HIMARS, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin войдут в новый пакет американской помощи Украине, передает агентство... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:17
2024-11-20T08:17
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пусковые установки РСЗО HIMARS, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin войдут в новый пакет американской помощи Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников. По информации агентства, Пентагон направит Украине новые вооружения на сумму по меньшей мере в 275 миллионов долларов на фоне усилий администрации президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь Киеву на поле боя до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа. "В новый пакет помощи Украине входит оружие для ПВО, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы Javelin, а также другое оборудование и запасные части", - говорится в материале агентства. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд накануне заявляла, что США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, детали новых пакетов помощи она не раскрыла. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
https://ria.ru/20240510/postavki-1945164834.html
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, линда томас-гринфилд, нато, министерство обороны сша, оон
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Линда Томас-Гринфилд, НАТО, Министерство обороны США, ООН
AP раскрыло, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

AP: ракеты HIMARS и ПТРК Javelin войдут в новый пакет помощи Украине

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пусковые установки РСЗО HIMARS, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin войдут в новый пакет американской помощи Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
По информации агентства, Пентагон направит Украине новые вооружения на сумму по меньшей мере в 275 миллионов долларов на фоне усилий администрации президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь Киеву на поле боя до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа.
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
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"В новый пакет помощи Украине входит оружие для ПВО, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), артиллерийские снаряды калибра 150 и 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы Javelin, а также другое оборудование и запасные части", - говорится в материале агентства.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд накануне заявляла, что США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву, детали новых пакетов помощи она не раскрыла.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденДональд ТрампЛинда Томас-ГринфилдНАТОМинистерство обороны СШАООН
 
 
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