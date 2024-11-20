https://ria.ru/20241120/polsha-1984784760.html

Кандидат в президенты Польши призвал остановить конфликт на Украине

Кандидат в президенты Польши призвал остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 20.11.2024

Кандидат в президенты Польши призвал остановить конфликт на Украине

Польша заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине, чтобы Киев не привлек ее "живую силу" из-за нехватки своей, заявил кандидат в президенты... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:57

2024-11-20T11:57

2024-11-20T11:57

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ВАРШАВА, 20 ноя - РИА Новости. Польша заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине, чтобы Киев не привлек ее "живую силу" из-за нехватки своей, заявил кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. "Затяжная война истощает украинскую живую силу, а для ведения войны нужны люди. Наиболее вероятным источником привлечения солдат для ведения этой войны являются поляки", - сказал он в эфире телеканала Polsat. "Поэтому я считаю, что Польша должна быть заинтересована в том, чтобы как можно скорее заморозить конфликт, как хочет Дональд Трамп", - добавил Ментцен. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982828844.html

https://ria.ru/20241118/polsha-1984408668.html

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