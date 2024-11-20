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Москвичей предупредили о штормовом ветре и осадках - РИА Новости, 20.11.2024
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08:57 20.11.2024 (обновлено: 09:07 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/pogoda-1984744295.html
Москвичей предупредили о штормовом ветре и осадках
Москвичей предупредили о штормовом ветре и осадках - РИА Новости, 20.11.2024
Москвичей предупредили о штормовом ветре и осадках
До 50% от месячной нормы осадков выпадет в четверг в Москве, порывы ветра будут достигать штормовых 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:57
2024-11-20T09:07
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. До 50% от месячной нормы осадков выпадет в четверг в Москве, порывы ветра будут достигать штормовых 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Четверг будет очень дождливым – в столице за сутки выпадет от 17 до 24,5 миллиметров осадков или 40-50% от всей месячной нормы. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение деревьев и других предметов", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что при этом будет держаться очень теплая погода. Ночью температура воздуха ожидается не ниже плюс 4 - плюс 6, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 7 - плюс 9 градусов, что соответствует октябрьской климатической норме и на семь градусов теплее многолетних показателей ноября."Показания барометров продолжат стремительно падать и к исходу дня окажутся на самом дне барического "колодца" - 722 миллиметра ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. В ночь на пятницу резко похолодает до 0 - плюс 3 градусов, осадки перейдут в снегопад, на земле появится снежный покров высотой 1-2 сантиметра", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20241116/pogoda-1984108382.html
https://ria.ru/20241115/gospodderzhka-1983751628.html
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичей предупредили о штормовом ветре и осадках

В Москве выпадет до 50 процентов месячной нормы осадков, ветер будет штормовым

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. До 50% от месячной нормы осадков выпадет в четверг в Москве, порывы ветра будут достигать штормовых 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Четверг будет очень дождливым – в столице за сутки выпадет от 17 до 24,5 миллиметров осадков или 40-50% от всей месячной нормы. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение деревьев и других предметов", - рассказал Тишковец.
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Синоптик уточнил, что при этом будет держаться очень теплая погода. Ночью температура воздуха ожидается не ниже плюс 4 - плюс 6, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 7 - плюс 9 градусов, что соответствует октябрьской климатической норме и на семь градусов теплее многолетних показателей ноября.
"Показания барометров продолжат стремительно падать и к исходу дня окажутся на самом дне барического "колодца" - 722 миллиметра ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. В ночь на пятницу резко похолодает до 0 - плюс 3 градусов, осадки перейдут в снегопад, на земле появится снежный покров высотой 1-2 сантиметра", - добавил Тишковец.
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