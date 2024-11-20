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В Кремле ответили на обвинения в адрес России по подрыву кабелей на Балтике - РИА Новости, 20.11.2024
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12:03 20.11.2024 (обновлено: 12:08 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/podryv-1984786862.html
В Кремле ответили на обвинения в адрес России по подрыву кабелей на Балтике
В Кремле ответили на обвинения в адрес России по подрыву кабелей на Балтике - РИА Новости, 20.11.2024
В Кремле ответили на обвинения в адрес России по подрыву кабелей на Балтике
Обвинять Россию в подрыве кабелей в Балтийском море, не имея никаких оснований, достаточно абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:03
2024-11-20T12:08
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обвинять Россию в подрыве кабелей в Балтийском море, не имея никаких оснований, достаточно абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Достаточно абсурдно, не имея никаких оснований, продолжать во всем обвинять Россию", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что Украина, а не Россия предпочитает заниматься саботажем и терроризмом на дне Балтийского моря."Наверное, это смехотворно, например, на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море. Вы знаете, что именно Украина собственно предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря. Я имею в виду взрывы Северных потоков", - сказал Песков журналистам.Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между двумя странами в Балтийском море, а также, что ведется тщательное расследование.Позднее литовские и шведские СМИ сообщали, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.
https://ria.ru/20241119/shvetsija-1984691968.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Кремле ответили на обвинения в адрес России по подрыву кабелей на Балтике

Песков назвал обвинения в адрес России по подрыву кабелей на Балтике абсурдными

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкТеплоход в море
Теплоход в море - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Андрей Зима
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обвинять Россию в подрыве кабелей в Балтийском море, не имея никаких оснований, достаточно абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Достаточно абсурдно, не имея никаких оснований, продолжать во всем обвинять Россию", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что Украина, а не Россия предпочитает заниматься саботажем и терроризмом на дне Балтийского моря.
"Наверное, это смехотворно, например, на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море. Вы знаете, что именно Украина собственно предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря. Я имею в виду взрывы Северных потоков", - сказал Песков журналистам.
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Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между двумя странами в Балтийском море, а также, что ведется тщательное расследование.
Позднее литовские и шведские СМИ сообщали, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.
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