https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984883786.html
Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья
Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024
Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья
Штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок составили 1,2 миллиона рублей в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:36
2024-11-20T17:36
2024-11-20T17:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_0:82:1500:926_1920x0_80_0_0_79bdafe0007ca85b88f69345ac549f67.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок составили 1,2 миллиона рублей в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Наибольший объем нарушений пришелся на городские округа: Балашиха — 40, Ленинский — 36, Одинцовский — 33, Люберцы — 28, Красногорск — 25. Фиксировать незаконные действия автовладельцев помогают жители и сотрудники коммунальных служб области через раздел "Народный инспектор" мобильного приложения "Добродел". В ведомстве отметили, что борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984882797.html
московская область (подмосковье)
балашиха
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154958/99/1549589988_80:0:1421:1006_1920x0_80_0_0_6664c47a14beabf7d843a962f960f470.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), балашиха, люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Люберцы