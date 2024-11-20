https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984883786.html

Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья

Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024

Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья

Штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок составили 1,2 миллиона рублей в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:36

2024-11-20T17:36

2024-11-20T17:36

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок составили 1,2 миллиона рублей в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Наибольший объем нарушений пришелся на городские округа: Балашиха — 40, Ленинский — 36, Одинцовский — 33, Люберцы — 28, Красногорск — 25. Фиксировать незаконные действия автовладельцев помогают жители и сотрудники коммунальных служб области через раздел "Народный инспектор" мобильного приложения "Добродел". В ведомстве отметили, что борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984882797.html

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московская область (подмосковье), балашиха, люберцы