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Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:36 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984883786.html
Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья
Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024
Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья
Штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок составили 1,2 миллиона рублей в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:36
2024-11-20T17:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
люберцы
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок составили 1,2 миллиона рублей в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Наибольший объем нарушений пришелся на городские округа: Балашиха — 40, Ленинский — 36, Одинцовский — 33, Люберцы — 28, Красногорск — 25. Фиксировать незаконные действия автовладельцев помогают жители и сотрудники коммунальных служб области через раздел "Народный инспектор" мобильного приложения "Добродел". В ведомстве отметили, что борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984882797.html
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московская область (подмосковье), балашиха, люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Люберцы

Свыше 1 млн рублей заплатят нарушители стоянки у мусорных баков Подмосковья

© РИА Новости / Максим БлиновКрасногорск
Красногорск - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Красногорск . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок составили 1,2 миллиона рублей в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольший объем нарушений пришелся на городские округа: Балашиха — 40, Ленинский — 36, Одинцовский — 33, Люберцы — 28, Красногорск — 25.
Фиксировать незаконные действия автовладельцев помогают жители и сотрудники коммунальных служб области через раздел "Народный инспектор" мобильного приложения "Добродел".
В ведомстве отметили, что борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаЛюберцы
 
 
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