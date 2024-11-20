https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984882797.html

Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье

Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2024

Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье

"Умные" автомобили, оснащенные ИИ, выявили 2142 нарушения в содержании территорий Подмосковья за прошлую неделю, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:31

2024-11-20T17:31

2024-11-20T17:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцово

серпухов

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Умные" автомобили, оснащенные ИИ, выявили 2142 нарушения в содержании территорий Подмосковья за прошлую неделю, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Среди нарушений были выявлены: мусор на территории, вандальные надписи на фасадах зданий, ямы во дворах, навалы на контейнерных площадках. Больше всего дефектов обнаружено в городских округах: Химки, Одинцово, Серпухов, Пушкино и Солнечногорск. Только за неделю сумма штрафов за нарушение содержания территорий составила четыре миллиона рублей.

https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984806770.html

московская область (подмосковье)

одинцово

серпухов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), одинцово, серпухов, искусственный интеллект (ии)