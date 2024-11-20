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Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:31 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984882797.html
Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье
Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2024
Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье
"Умные" автомобили, оснащенные ИИ, выявили 2142 нарушения в содержании территорий Подмосковья за прошлую неделю, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:31
2024-11-20T17:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
одинцово
серпухов
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Умные" автомобили, оснащенные ИИ, выявили 2142 нарушения в содержании территорий Подмосковья за прошлую неделю, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Среди нарушений были выявлены: мусор на территории, вандальные надписи на фасадах зданий, ямы во дворах, навалы на контейнерных площадках. Больше всего дефектов обнаружено в городских округах: Химки, Одинцово, Серпухов, Пушкино и Солнечногорск. Только за неделю сумма штрафов за нарушение содержания территорий составила четыре миллиона рублей.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), одинцово, серпухов, искусственный интеллект (ии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Серпухов, Искусственный интеллект (ИИ)

Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье

© Фото : Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской областиСвыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье
Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Свыше двух тысяч нарушений по содержанию территорий выявил ИИ в Подмосковье
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Умные" автомобили, оснащенные ИИ, выявили 2142 нарушения в содержании территорий Подмосковья за прошлую неделю, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Среди нарушений были выявлены: мусор на территории, вандальные надписи на фасадах зданий, ямы во дворах, навалы на контейнерных площадках.
Больше всего дефектов обнаружено в городских округах: Химки, Одинцово, Серпухов, Пушкино и Солнечногорск.
Только за неделю сумма штрафов за нарушение содержания территорий составила четыре миллиона рублей.
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