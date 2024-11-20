https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984814274.html

Более 202 миллионов поездок по соцкартам совершили на автобусах Подмосковья

Более 202 миллионов поездок по соцкартам совершили на автобусах Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024

Более 202 миллионов поездок по соцкартам совершили на автобусах Подмосковья

Более 202 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах "Мострансавто" с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича с начала года, сообщает... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:06

2024-11-20T14:06

2024-11-20T14:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

королев

ногинск

мострансавто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984814877_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_bc358784ca9bf0e8f5ac08d43769a628.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 202 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах "Мострансавто" с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Данный показатель – более 202 миллионов поездок - на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В среднем в ноябре жители и гости региона совершают по социальным картам 614 тысяч поездок. Почти за 11 месяцев самое большое количество льготных операций — около 28 миллионов — совершили пассажиры МАП №10 города Королев. Следом за ним по объему пассажиропотока находится МАП №12 города Ногинск с 24 миллионами транзакций. Замыкает тройку лидеров МАП №8 города Химки с показателем в 22 миллиона операций. В ведомстве добавили, что жителям и гостям Подмосковья в автобусах "Мострансавто" доступны различные способы оплаты проезда: банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек").

https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984806770.html

московская область (подмосковье)

королев

ногинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), королев, ногинск, мострансавто