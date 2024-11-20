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Более 202 миллионов поездок по соцкартам совершили на автобусах Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024
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Новости Подмосковья
 
14:06 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984814274.html
Более 202 миллионов поездок по соцкартам совершили на автобусах Подмосковья
Более 202 миллионов поездок по соцкартам совершили на автобусах Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024
Более 202 миллионов поездок по соцкартам совершили на автобусах Подмосковья
Более 202 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах "Мострансавто" с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича с начала года, сообщает... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:06
2024-11-20T14:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
ногинск
мострансавто
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 202 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах "Мострансавто" с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Данный показатель – более 202 миллионов поездок - на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В среднем в ноябре жители и гости региона совершают по социальным картам 614 тысяч поездок. Почти за 11 месяцев самое большое количество льготных операций — около 28 миллионов — совершили пассажиры МАП №10 города Королев. Следом за ним по объему пассажиропотока находится МАП №12 города Ногинск с 24 миллионами транзакций. Замыкает тройку лидеров МАП №8 города Химки с показателем в 22 миллиона операций. В ведомстве добавили, что жителям и гостям Подмосковья в автобусах "Мострансавто" доступны различные способы оплаты проезда: банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек").
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), королев, ногинск, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Ногинск, Мострансавто

Более 202 миллионов поездок по соцкартам совершили на автобусах Подмосковья

© Фото : Пресс-служба администрации г.о. ЛюберцыБолее 202 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах "Мострансавто" с помощью социальных карт жителя Подмосковья
Более 202 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах Мострансавто с помощью социальных карт жителя Подмосковья - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Более 202 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах "Мострансавто" с помощью социальных карт жителя Подмосковья
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 202 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах "Мострансавто" с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Данный показатель – более 202 миллионов поездок - на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
В среднем в ноябре жители и гости региона совершают по социальным картам 614 тысяч поездок. Почти за 11 месяцев самое большое количество льготных операций — около 28 миллионов — совершили пассажиры МАП №10 города Королев. Следом за ним по объему пассажиропотока находится МАП №12 города Ногинск с 24 миллионами транзакций. Замыкает тройку лидеров МАП №8 города Химки с показателем в 22 миллиона операций.
В ведомстве добавили, что жителям и гостям Подмосковья в автобусах "Мострансавто" доступны различные способы оплаты проезда: банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек").
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