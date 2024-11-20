https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984806770.html

Освещение на 188 объектах провели с начала года в Подмосковье

Освещение на 188 объектах провели с начала года в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2024

Освещение на 188 объектах провели с начала года в Подмосковье

В Подмосковье провели освещение на 188 объектах в этом году в рамках проекта "Светлый город", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:18

2024-11-20T13:18

2024-11-20T13:18

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Подмосковье провели освещение на 188 объектах в этом году в рамках проекта "Светлый город", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "В рамках проекта "Светлый город", инициированного губернатором, мы с 2017 года освещаем наши улицы и общественные пространства. В 2024 году, по состоянию на 18 ноября, завершена работа на 188 объектах, достигнуто 87% выполнения. Это важный шаг к созданию безопасной и комфортной городской среды для всех жителей", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. За 2024 год в Подмосковье установили почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, провели в общей сложности более 306 километров линий наружного освещения. В ведомстве напомнили, что проект "Светлый город" реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по устройству систем наружного освещения на улицах, муниципальных дорогах, местах общественного пользования. Так, всего за время реализации проекта "Светлый город" с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тысячи объектов, установлено более 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор освещения, проложено более 2,4 тысячи километров линий наружного освещения.

https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984686942.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин, городское хозяйство москвы