https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984806770.html
Освещение на 188 объектах провели с начала года в Подмосковье
Освещение на 188 объектах провели с начала года в Подмосковье - РИА Новости, 20.11.2024
Освещение на 188 объектах провели с начала года в Подмосковье
В Подмосковье провели освещение на 188 объектах в этом году в рамках проекта "Светлый город", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:18
2024-11-20T13:18
2024-11-20T13:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984804183_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_eb2158accfeeae7e5b791c98860fbe67.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Подмосковье провели освещение на 188 объектах в этом году в рамках проекта "Светлый город", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "В рамках проекта "Светлый город", инициированного губернатором, мы с 2017 года освещаем наши улицы и общественные пространства. В 2024 году, по состоянию на 18 ноября, завершена работа на 188 объектах, достигнуто 87% выполнения. Это важный шаг к созданию безопасной и комфортной городской среды для всех жителей", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. За 2024 год в Подмосковье установили почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, провели в общей сложности более 306 километров линий наружного освещения. В ведомстве напомнили, что проект "Светлый город" реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по устройству систем наружного освещения на улицах, муниципальных дорогах, местах общественного пользования. Так, всего за время реализации проекта "Светлый город" с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тысячи объектов, установлено более 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор освещения, проложено более 2,4 тысячи километров линий наружного освещения.
https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984686942.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984804183_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_bd74bde6fd5a2da04dd838360a0f2946.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), михаил хайкин, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Подмосковье провели освещение на 188 объектах в этом году в рамках проекта "Светлый город", сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"В рамках проекта "Светлый город", инициированного губернатором, мы с 2017 года освещаем наши улицы и общественные пространства. В 2024 году, по состоянию на 18 ноября, завершена работа на 188 объектах, достигнуто 87% выполнения. Это важный шаг к созданию безопасной и комфортной городской среды для всех жителей", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин
, его слова приводит пресс-служба.
За 2024 год в Подмосковье установили почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, провели в общей сложности более 306 километров линий наружного освещения.
В ведомстве напомнили, что проект "Светлый город" реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по устройству систем наружного освещения на улицах, муниципальных дорогах, местах общественного пользования.
Так, всего за время реализации проекта "Светлый город" с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тысячи объектов, установлено более 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор освещения, проложено более 2,4 тысячи километров линий наружного освещения.