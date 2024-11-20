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Почти 150 аппаратов ЭКГ поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024
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Новости Подмосковья
 
12:57 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984801236.html
Почти 150 аппаратов ЭКГ поступило в больницы Подмосковья
Почти 150 аппаратов ЭКГ поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024
Почти 150 аппаратов ЭКГ поступило в больницы Подмосковья
Почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:57
2024-11-20T12:57
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря поступлению новых аппаратов ЭКГ, мы сможем повысить качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний. Всего с начала года в больницы региона поступило почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Оборудование поступило в 34 больницы, в том числе Балашихинскую, Жуковскую, Красногорскую, Щелковскую, Химкинскую и другие. Оно закуплено по нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. ЭКГ-исследование проводится по направлению лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье" или инфомат.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Почти 150 аппаратов ЭКГ поступило в больницы Подмосковья

© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской областиПочти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года
Почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Благодаря поступлению новых аппаратов ЭКГ, мы сможем повысить качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний. Всего с начала года в больницы региона поступило почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
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Оборудование поступило в 34 больницы, в том числе Балашихинскую, Жуковскую, Красногорскую, Щелковскую, Химкинскую и другие. Оно закуплено по нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
ЭКГ-исследование проводится по направлению лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье" или инфомат.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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