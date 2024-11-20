https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984801236.html

Почти 150 аппаратов ЭКГ поступило в больницы Подмосковья

Почти 150 аппаратов ЭКГ поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 20.11.2024

Почти 150 аппаратов ЭКГ поступило в больницы Подмосковья

Почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:57

2024-11-20T12:57

2024-11-20T12:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей поступило в больницы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря поступлению новых аппаратов ЭКГ, мы сможем повысить качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний. Всего с начала года в больницы региона поступило почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 миллионов рублей", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Оборудование поступило в 34 больницы, в том числе Балашихинскую, Жуковскую, Красногорскую, Щелковскую, Химкинскую и другие. Оно закуплено по нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. ЭКГ-исследование проводится по направлению лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье" или инфомат.

https://ria.ru/20241119/gripp-1984610531.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев