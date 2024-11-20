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Песков обвинил администрацию Байдена в продолжении конфликта - РИА Новости, 20.11.2024
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12:02 20.11.2024 (обновлено: 12:05 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/peskov-1984786751.html
Песков обвинил администрацию Байдена в продолжении конфликта
Песков обвинил администрацию Байдена в продолжении конфликта - РИА Новости, 20.11.2024
Песков обвинил администрацию Байдена в продолжении конфликта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация президент США Джо Байдена полностью привержена продолжению войны на Украине и... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:02
2024-11-20T12:05
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация президент США Джо Байдена полностью привержена продолжению войны на Украине и делает все для этого за оставшееся время."В целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине. Делают для этого все возможное за оставшееся время", - сказал он журналистам.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241120/ws-1984766979.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, рбк (медиагруппа), владимир путин, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, РБК (медиагруппа), Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков обвинил администрацию Байдена в продолжении конфликта

Песков: администрация Байдена делает все для продолжения конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация президент США Джо Байдена полностью привержена продолжению войны на Украине и делает все для этого за оставшееся время.
"В целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине. Делают для этого все возможное за оставшееся время", - сказал он журналистам.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной
Вчера, 10:39
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Лавров об использовании ATACMS при атаке на Брянскую область - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS
19 ноября, 16:45
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВооруженные силы УкраиныЕвросоюзРБК (медиагруппа)Владимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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