https://ria.ru/20241120/pentagon-1984880733.html

Пентагон призвал Украину ответственно отнестись к расположению мин

Пентагон призвал Украину ответственно отнестись к расположению мин - РИА Новости, 20.11.2024

Пентагон призвал Украину ответственно отнестись к расположению мин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина должна ответственно подойти к фиксированию мест расположения противопехотных мин, поставки которых Киеву, по... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:27

2024-11-20T17:27

2024-11-20T17:27

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина должна ответственно подойти к фиксированию мест расположения противопехотных мин, поставки которых Киеву, по сообщениям СМИ, разрешил Белый дом. Газета Washington Post ранее сообщила, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Объединение организаций "Международное движение за запрещение противопехотных мин" назвало это решение ужасным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудно сказать, насколько сообщения об одобрении Байденом поставок противопехотных мин на Украину соответствуют действительности, но это возможно, если исходить из настроя уходящей администрации США. "Он (Остин) подчеркнул, что Украина должна ответственно "фиксировать, где она ставит эти мины", - говорится в сообщении телеканала CNN. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241120/kreml-1984787440.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, ллойд остин, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша