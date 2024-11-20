Рейтинг@Mail.ru
Пентагон призвал Украину ответственно отнестись к расположению мин - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/pentagon-1984880733.html
Пентагон призвал Украину ответственно отнестись к расположению мин
Пентагон призвал Украину ответственно отнестись к расположению мин - РИА Новости, 20.11.2024
Пентагон призвал Украину ответственно отнестись к расположению мин
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина должна ответственно подойти к фиксированию мест расположения противопехотных мин, поставки которых Киеву, по... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:27
2024-11-20T17:27
в мире
украина
россия
сша
джо байден
ллойд остин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина должна ответственно подойти к фиксированию мест расположения противопехотных мин, поставки которых Киеву, по сообщениям СМИ, разрешил Белый дом. Газета Washington Post ранее сообщила, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Объединение организаций "Международное движение за запрещение противопехотных мин" назвало это решение ужасным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудно сказать, насколько сообщения об одобрении Байденом поставок противопехотных мин на Украину соответствуют действительности, но это возможно, если исходить из настроя уходящей администрации США. "Он (Остин) подчеркнул, что Украина должна ответственно "фиксировать, где она ставит эти мины", - говорится в сообщении телеканала CNN. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241120/kreml-1984787440.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, ллойд остин, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон призвал Украину ответственно отнестись к расположению мин

Пентагон: Украина должна ответственно подойти к фиксации мест расположения мин

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина должна ответственно подойти к фиксированию мест расположения противопехотных мин, поставки которых Киеву, по сообщениям СМИ, разрешил Белый дом.
Газета Washington Post ранее сообщила, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин. Объединение организаций "Международное движение за запрещение противопехотных мин" назвало это решение ужасным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудно сказать, насколько сообщения об одобрении Байденом поставок противопехотных мин на Украину соответствуют действительности, но это возможно, если исходить из настроя уходящей администрации США.
"Он (Остин) подчеркнул, что Украина должна ответственно "фиксировать, где она ставит эти мины", - говорится в сообщении телеканала CNN.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставках Киеву противопехотных мин
Вчера, 12:04
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденЛлойд ОстинДмитрий ПесковНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала