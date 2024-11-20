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Пенсионный налоговый вычет 2024: как получить, размер, документы
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12:58 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/pensii-1984792426.html
Как оформить пенсионный налоговый вычет: условия получения и размер
Пенсионный налоговый вычет 2024: как получить, размер, документы
Как оформить пенсионный налоговый вычет: условия получения и размер
Пенсионный налоговый вычет доступен тем, кто решил делать накопления на пенсию с помощью негосударственного пенсионного фонда или страховых взносов на... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:58
2024-11-20T12:58
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пенсионный налоговый вычет доступен тем, кто решил делать накопления на пенсию с помощью негосударственного пенсионного фонда или страховых взносов на добровольное пенсионное страхование. Кто может претендовать на этот социальный вычет и как его получить, какой размер уплаченных взносов на накопительную часть пенсии можно вернуть, какие документы потребуются и почему могут отказать, – в материале РИА Новости.Пенсионный налоговый вычетСоциальный налоговый вычет в пенсионном обеспечении – льгота, предоставляемая государством плательщикам налога, которые формируют пенсию в негосударственных пенсионных фондах. "Пенсионным называют один из социальных налоговых вычетов с сумм, уплаченных налогоплательщиком пенсионных взносов по заключенным договорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), – поясняет Анастасия Хрусталёва, старший вице-президент ИК Fontvielle. – Вычет предоставляется также по договорам добровольного пенсионного страхования – в данном случае по договору со страховой организацией. С 1 января 2025 года вычет также будет оформляться и по договору долгосрочных сбережений, называется он вычетом на долгосрочные сбережения".Кому положенПенсионный налоговый вычет положен тем, кто осуществляет взносы на накопительную часть пенсии в размере, не превышающем 150 000 рублей в год (до 01.01.2024 – 120 000 рублей). Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ) Сергей Довгаль уточняет, что это касается и лиц, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или страховой компанией.Размеры вычетовРазмер вычета – сумма произведенных расходов, которую надо подтвердить документально (например, квитанциями или банковскими документами о безналичном перечислении взносов, выпиской с пенсионного счета налогоплательщика с указанием сумм перечислений и др.).Как рассчитатьАнастасия Хрусталёва уточняет, что установлена предельная сумма вычета на сегодняшний день она ограничена 150 000 рублей в год. Эта сумма означает максимальную налоговую базу для исчисления 13% НДФЛ.Таким образом, сумма налога может быть максимально уменьшена на 19500 рублей (150000 х 13%) по ставке 13%. Если исчислять НДФЛ по повышенной ставке, то максимально налог уменьшится на 22500 рублей.Условия получения налогового вычета на пенсионные взносыЧтобы получить налоговый вычет на пенсионные взносы, требуется:К договорам негосударственного пенсионного обеспечения предъявляется ряд требований, при соблюдении которых может быть предоставлен вычет, например, договор должен быть заключен в письменной форме (допускается и электронный вариант договора, где проставлены электронные подписи по всем требованиям закона о применении такого аналога собственноручной подписи)."Важный нюанс – если налогоплательщик вступает добровольно в правоотношения обязательного пенсионного страхования, то налоговые вычеты этого типа ему не предоставляются, об этом говорится в письме Минфина России от 30.07.2018 № 03-04-05/53501", – говорит Анастасия Хрусталёва.Как получить налоговый вычет на пенсионные взносыОформляется вычет в месяце, когда взносы налогоплательщика поступили получателю. Для этого нужно предоставить в налоговую инспекцию справку, подтверждающую фактически понесенные расходы.Куда обращатьсяЧтобы получить пенсионный налоговый вычет нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства (ФНС) с пакетом подтверждающих право документов.Необходимые документыТребуется предоставить следующие документы:Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы, уточняет, что указанный пакет документов необходим для получения вычета за 2023 или 2022 годы, а начиная с 01.01.2024 года, требуется приложить только справку об уплате соответствующих взносов для представления в налоговый орган, выданную по установленной форме.Справка выдается негосударственным пенсионным фондом по определенной форме. Порядок выдачи и ее форма утверждены Приказами ФНС. "Обратите внимание, что организация, которая выдает справку, должна иметь лицензию на соответствующий вид деятельности. Справка может быть передана и напрямую в ФНС от НПФ. Если она поступает от НПФ непосредственно в налоговую, то вычет может быть оформлен в упрощенном порядке", – отмечает Анастасия Хрусталёва.Порядок подачи заявленияО порядке подачи заявления рассказал Сергей Довгаль, руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ):СрокиСрок рассмотрения заявления обычно занимает до 30 дней. Подать заявление на возврат налога за предыдущие периоды можно в течение трех лет после окончания налогового периода.Отказ в получении вычетаВ получении вычета могут отказать по ряду причин:В случае отказа, Сергей Довгаль рекомендует подать уточненное заявление, предоставив необходимые документы, или обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе.Мнение эксперта"Пенсионный налоговый вычет – доступный способ уменьшить налоговое бремя для граждан, которые активно готовятся к будущему пенсионному обеспечению", – говорит Сергей Довгаль.
https://ria.ru/20241111/vychet-1982249498.html
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги

Как оформить пенсионный налоговый вычет: условия получения и размер

© iStock.com / MStudioImagesПожилая пара в осеннем парке
Пожилая пара в осеннем парке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© iStock.com / MStudioImages
Пожилая пара в осеннем парке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пенсионный налоговый вычет доступен тем, кто решил делать накопления на пенсию с помощью негосударственного пенсионного фонда или страховых взносов на добровольное пенсионное страхование. Кто может претендовать на этот социальный вычет и как его получить, какой размер уплаченных взносов на накопительную часть пенсии можно вернуть, какие документы потребуются и почему могут отказать, – в материале РИА Новости.
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Пенсионный налоговый вычет

Социальный налоговый вычет в пенсионном обеспечении – льгота, предоставляемая государством плательщикам налога, которые формируют пенсию в негосударственных пенсионных фондах. "Пенсионным называют один из социальных налоговых вычетов с сумм, уплаченных налогоплательщиком пенсионных взносов по заключенным договорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), – поясняет Анастасия Хрусталёва, старший вице-президент ИК Fontvielle. – Вычет предоставляется также по договорам добровольного пенсионного страхования – в данном случае по договору со страховой организацией. С 1 января 2025 года вычет также будет оформляться и по договору долгосрочных сбережений, называется он вычетом на долгосрочные сбережения".
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение

Кому положен

Пенсионный налоговый вычет положен тем, кто осуществляет взносы на накопительную часть пенсии в размере, не превышающем 150 000 рублей в год (до 01.01.2024 – 120 000 рублей). Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ) Сергей Довгаль уточняет, что это касается и лиц, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или страховой компанией.

Размеры вычетов

Размер вычета – сумма произведенных расходов, которую надо подтвердить документально (например, квитанциями или банковскими документами о безналичном перечислении взносов, выпиской с пенсионного счета налогоплательщика с указанием сумм перечислений и др.).

Как рассчитать

Анастасия Хрусталёва уточняет, что установлена предельная сумма вычета на сегодняшний день она ограничена 150 000 рублей в год. Эта сумма означает максимальную налоговую базу для исчисления 13% НДФЛ.
Таким образом, сумма налога может быть максимально уменьшена на 19500 рублей (150000 х 13%) по ставке 13%. Если исчислять НДФЛ по повышенной ставке, то максимально налог уменьшится на 22500 рублей.
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Условия получения налогового вычета на пенсионные взносы

Чтобы получить налоговый вычет на пенсионные взносы, требуется:
  • быть налоговым резидентом Российской Федерации;
  • иметь доказательства уплаты взносов на пенсионные накопления;
  • заполнить необходимое заявление и предоставить все нужные документы.
К договорам негосударственного пенсионного обеспечения предъявляется ряд требований, при соблюдении которых может быть предоставлен вычет, например, договор должен быть заключен в письменной форме (допускается и электронный вариант договора, где проставлены электронные подписи по всем требованиям закона о применении такого аналога собственноручной подписи).
© iStock.com / Irina BelovaПожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе
Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© iStock.com / Irina Belova
Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе
"Важный нюанс – если налогоплательщик вступает добровольно в правоотношения обязательного пенсионного страхования, то налоговые вычеты этого типа ему не предоставляются, об этом говорится в письме Минфина России от 30.07.2018 № 03-04-05/53501", – говорит Анастасия Хрусталёва.

Как получить налоговый вычет на пенсионные взносы

Оформляется вычет в месяце, когда взносы налогоплательщика поступили получателю. Для этого нужно предоставить в налоговую инспекцию справку, подтверждающую фактически понесенные расходы.

Куда обращаться

Чтобы получить пенсионный налоговый вычет нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства (ФНС) с пакетом подтверждающих право документов.
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Необходимые документы

Требуется предоставить следующие документы:
  • паспорт гражданина РФ;
  • заявление о получении налогового вычета (можно заполнить на месте);
  • налоговую декларацию 3-НДФЛ за соответствующий налоговый период;
  • справку из бухгалтерии (по форме 2-НДФЛ);
  • копию договора с негосударственным пенсионным фондом и его лицензии;
  • документы, подтверждающие уплату пенсионных взносов (например, справку из НПФ).
Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы, уточняет, что указанный пакет документов необходим для получения вычета за 2023 или 2022 годы, а начиная с 01.01.2024 года, требуется приложить только справку об уплате соответствующих взносов для представления в налоговый орган, выданную по установленной форме.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Справка выдается негосударственным пенсионным фондом по определенной форме. Порядок выдачи и ее форма утверждены Приказами ФНС. "Обратите внимание, что организация, которая выдает справку, должна иметь лицензию на соответствующий вид деятельности. Справка может быть передана и напрямую в ФНС от НПФ. Если она поступает от НПФ непосредственно в налоговую, то вычет может быть оформлен в упрощенном порядке", – отмечает Анастасия Хрусталёва.

Порядок подачи заявления

О порядке подачи заявления рассказал Сергей Довгаль, руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ):
  • сбор необходимой документации;
  • заполнение заявления и декларации 3-НДФЛ;
  • отправка документов в налоговую инспекцию (как в личном, так и в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или с помощью портала госуслуг).

Сроки

Срок рассмотрения заявления обычно занимает до 30 дней. Подать заявление на возврат налога за предыдущие периоды можно в течение трех лет после окончания налогового периода.
© iStock.com / Oleg ElkovПожилая женщина держит кошелек с рублями
Пожилая женщина держит кошелек с рублями - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© iStock.com / Oleg Elkov
Пожилая женщина держит кошелек с рублями

Отказ в получении вычета

В получении вычета могут отказать по ряду причин:
  • не представлены необходимые документы;
  • заявитель не является налоговым резидентом РФ или плательщиком налога на доходы физических лиц;
  • взносы оплачены за лиц, не предусмотренных НК РФ.
В случае отказа, Сергей Довгаль рекомендует подать уточненное заявление, предоставив необходимые документы, или обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе.

Мнение эксперта

"Пенсионный налоговый вычет – доступный способ уменьшить налоговое бремя для граждан, которые активно готовятся к будущему пенсионному обеспечению", – говорит Сергей Довгаль.
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