Как оформить пенсионный налоговый вычет: условия получения и размер
© iStock.com / MStudioImagesПожилая пара в осеннем парке
© iStock.com / MStudioImages
Пожилая пара в осеннем парке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пенсионный налоговый вычет доступен тем, кто решил делать накопления на пенсию с помощью негосударственного пенсионного фонда или страховых взносов на добровольное пенсионное страхование. Кто может претендовать на этот социальный вычет и как его получить, какой размер уплаченных взносов на накопительную часть пенсии можно вернуть, какие документы потребуются и почему могут отказать, – в материале РИА Новости.
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Пенсионный налоговый вычет
Социальный налоговый вычет в пенсионном обеспечении – льгота, предоставляемая государством плательщикам налога, которые формируют пенсию в негосударственных пенсионных фондах. "Пенсионным называют один из социальных налоговых вычетов с сумм, уплаченных налогоплательщиком пенсионных взносов по заключенным договорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), – поясняет Анастасия Хрусталёва, старший вице-президент ИК Fontvielle. – Вычет предоставляется также по договорам добровольного пенсионного страхования – в данном случае по договору со страховой организацией. С 1 января 2025 года вычет также будет оформляться и по договору долгосрочных сбережений, называется он вычетом на долгосрочные сбережения".
Пенсионное удостоверение
Кому положен
Пенсионный налоговый вычет положен тем, кто осуществляет взносы на накопительную часть пенсии в размере, не превышающем 150 000 рублей в год (до 01.01.2024 – 120 000 рублей). Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ) Сергей Довгаль уточняет, что это касается и лиц, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или страховой компанией.
Размеры вычетов
Размер вычета – сумма произведенных расходов, которую надо подтвердить документально (например, квитанциями или банковскими документами о безналичном перечислении взносов, выпиской с пенсионного счета налогоплательщика с указанием сумм перечислений и др.).
Как рассчитать
Анастасия Хрусталёва уточняет, что установлена предельная сумма вычета на сегодняшний день она ограничена 150 000 рублей в год. Эта сумма означает максимальную налоговую базу для исчисления 13% НДФЛ.
Таким образом, сумма налога может быть максимально уменьшена на 19500 рублей (150000 х 13%) по ставке 13%. Если исчислять НДФЛ по повышенной ставке, то максимально налог уменьшится на 22500 рублей.
Условия получения налогового вычета на пенсионные взносы
Чтобы получить налоговый вычет на пенсионные взносы, требуется:
- быть налоговым резидентом Российской Федерации;
- иметь доказательства уплаты взносов на пенсионные накопления;
- заполнить необходимое заявление и предоставить все нужные документы.
К договорам негосударственного пенсионного обеспечения предъявляется ряд требований, при соблюдении которых может быть предоставлен вычет, например, договор должен быть заключен в письменной форме (допускается и электронный вариант договора, где проставлены электронные подписи по всем требованиям закона о применении такого аналога собственноручной подписи).
© iStock.com / Irina BelovaПожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе
© iStock.com / Irina Belova
Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе
"Важный нюанс – если налогоплательщик вступает добровольно в правоотношения обязательного пенсионного страхования, то налоговые вычеты этого типа ему не предоставляются, об этом говорится в письме Минфина России от 30.07.2018 № 03-04-05/53501", – говорит Анастасия Хрусталёва.
Как получить налоговый вычет на пенсионные взносы
Оформляется вычет в месяце, когда взносы налогоплательщика поступили получателю. Для этого нужно предоставить в налоговую инспекцию справку, подтверждающую фактически понесенные расходы.
Куда обращаться
Чтобы получить пенсионный налоговый вычет нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства (ФНС) с пакетом подтверждающих право документов.
Необходимые документы
Требуется предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- заявление о получении налогового вычета (можно заполнить на месте);
- налоговую декларацию 3-НДФЛ за соответствующий налоговый период;
- справку из бухгалтерии (по форме 2-НДФЛ);
- копию договора с негосударственным пенсионным фондом и его лицензии;
- документы, подтверждающие уплату пенсионных взносов (например, справку из НПФ).
Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы, уточняет, что указанный пакет документов необходим для получения вычета за 2023 или 2022 годы, а начиная с 01.01.2024 года, требуется приложить только справку об уплате соответствующих взносов для представления в налоговый орган, выданную по установленной форме.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Справка выдается негосударственным пенсионным фондом по определенной форме. Порядок выдачи и ее форма утверждены Приказами ФНС. "Обратите внимание, что организация, которая выдает справку, должна иметь лицензию на соответствующий вид деятельности. Справка может быть передана и напрямую в ФНС от НПФ. Если она поступает от НПФ непосредственно в налоговую, то вычет может быть оформлен в упрощенном порядке", – отмечает Анастасия Хрусталёва.
Порядок подачи заявления
О порядке подачи заявления рассказал Сергей Довгаль, руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ):
- сбор необходимой документации;
- заполнение заявления и декларации 3-НДФЛ;
- отправка документов в налоговую инспекцию (как в личном, так и в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или с помощью портала госуслуг).
Сроки
Срок рассмотрения заявления обычно занимает до 30 дней. Подать заявление на возврат налога за предыдущие периоды можно в течение трех лет после окончания налогового периода.
© iStock.com / Oleg ElkovПожилая женщина держит кошелек с рублями
© iStock.com / Oleg Elkov
Пожилая женщина держит кошелек с рублями
Отказ в получении вычета
В получении вычета могут отказать по ряду причин:
- не представлены необходимые документы;
- заявитель не является налоговым резидентом РФ или плательщиком налога на доходы физических лиц;
- взносы оплачены за лиц, не предусмотренных НК РФ.
В случае отказа, Сергей Довгаль рекомендует подать уточненное заявление, предоставив необходимые документы, или обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе.
Мнение эксперта
"Пенсионный налоговый вычет – доступный способ уменьшить налоговое бремя для граждан, которые активно готовятся к будущему пенсионному обеспечению", – говорит Сергей Довгаль.