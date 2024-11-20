https://ria.ru/20241120/pensii-1984792426.html

Как оформить пенсионный налоговый вычет: условия получения и размер

Пенсионный налоговый вычет 2024: как получить, размер, документы

Как оформить пенсионный налоговый вычет: условия получения и размер

Пенсионный налоговый вычет доступен тем, кто решил делать накопления на пенсию с помощью негосударственного пенсионного фонда или страховых взносов на... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:58

2024-11-20T12:58

2024-11-20T12:58

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984797592_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ab2301f4fcf12c0a9a4a43d4ca11ab24.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пенсионный налоговый вычет доступен тем, кто решил делать накопления на пенсию с помощью негосударственного пенсионного фонда или страховых взносов на добровольное пенсионное страхование. Кто может претендовать на этот социальный вычет и как его получить, какой размер уплаченных взносов на накопительную часть пенсии можно вернуть, какие документы потребуются и почему могут отказать, – в материале РИА Новости.Пенсионный налоговый вычетСоциальный налоговый вычет в пенсионном обеспечении – льгота, предоставляемая государством плательщикам налога, которые формируют пенсию в негосударственных пенсионных фондах. "Пенсионным называют один из социальных налоговых вычетов с сумм, уплаченных налогоплательщиком пенсионных взносов по заключенным договорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), – поясняет Анастасия Хрусталёва, старший вице-президент ИК Fontvielle. – Вычет предоставляется также по договорам добровольного пенсионного страхования – в данном случае по договору со страховой организацией. С 1 января 2025 года вычет также будет оформляться и по договору долгосрочных сбережений, называется он вычетом на долгосрочные сбережения".Кому положенПенсионный налоговый вычет положен тем, кто осуществляет взносы на накопительную часть пенсии в размере, не превышающем 150 000 рублей в год (до 01.01.2024 – 120 000 рублей). Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ) Сергей Довгаль уточняет, что это касается и лиц, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или страховой компанией.Размеры вычетовРазмер вычета – сумма произведенных расходов, которую надо подтвердить документально (например, квитанциями или банковскими документами о безналичном перечислении взносов, выпиской с пенсионного счета налогоплательщика с указанием сумм перечислений и др.).Как рассчитатьАнастасия Хрусталёва уточняет, что установлена предельная сумма вычета на сегодняшний день она ограничена 150 000 рублей в год. Эта сумма означает максимальную налоговую базу для исчисления 13% НДФЛ.Таким образом, сумма налога может быть максимально уменьшена на 19500 рублей (150000 х 13%) по ставке 13%. Если исчислять НДФЛ по повышенной ставке, то максимально налог уменьшится на 22500 рублей.Условия получения налогового вычета на пенсионные взносыЧтобы получить налоговый вычет на пенсионные взносы, требуется:К договорам негосударственного пенсионного обеспечения предъявляется ряд требований, при соблюдении которых может быть предоставлен вычет, например, договор должен быть заключен в письменной форме (допускается и электронный вариант договора, где проставлены электронные подписи по всем требованиям закона о применении такого аналога собственноручной подписи)."Важный нюанс – если налогоплательщик вступает добровольно в правоотношения обязательного пенсионного страхования, то налоговые вычеты этого типа ему не предоставляются, об этом говорится в письме Минфина России от 30.07.2018 № 03-04-05/53501", – говорит Анастасия Хрусталёва.Как получить налоговый вычет на пенсионные взносыОформляется вычет в месяце, когда взносы налогоплательщика поступили получателю. Для этого нужно предоставить в налоговую инспекцию справку, подтверждающую фактически понесенные расходы.Куда обращатьсяЧтобы получить пенсионный налоговый вычет нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства (ФНС) с пакетом подтверждающих право документов.Необходимые документыТребуется предоставить следующие документы:Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы, уточняет, что указанный пакет документов необходим для получения вычета за 2023 или 2022 годы, а начиная с 01.01.2024 года, требуется приложить только справку об уплате соответствующих взносов для представления в налоговый орган, выданную по установленной форме.Справка выдается негосударственным пенсионным фондом по определенной форме. Порядок выдачи и ее форма утверждены Приказами ФНС. "Обратите внимание, что организация, которая выдает справку, должна иметь лицензию на соответствующий вид деятельности. Справка может быть передана и напрямую в ФНС от НПФ. Если она поступает от НПФ непосредственно в налоговую, то вычет может быть оформлен в упрощенном порядке", – отмечает Анастасия Хрусталёва.Порядок подачи заявленияО порядке подачи заявления рассказал Сергей Довгаль, руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ):СрокиСрок рассмотрения заявления обычно занимает до 30 дней. Подать заявление на возврат налога за предыдущие периоды можно в течение трех лет после окончания налогового периода.Отказ в получении вычетаВ получении вычета могут отказать по ряду причин:В случае отказа, Сергей Довгаль рекомендует подать уточненное заявление, предоставив необходимые документы, или обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе.Мнение эксперта"Пенсионный налоговый вычет – доступный способ уменьшить налоговое бремя для граждан, которые активно готовятся к будущему пенсионному обеспечению", – говорит Сергей Довгаль.

https://ria.ru/20241111/vychet-1982249498.html

https://ria.ru/20241029/nalogovyy_vychet-1980701338.html

https://ria.ru/20240905/nalogi-1770103932.html

https://ria.ru/20241101/eksperty-1981258852.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги