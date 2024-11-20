https://ria.ru/20241120/parizh-1984903423.html

В Париже грабители похитили табакерки XVIII века

В Париже грабители похитили табакерки XVIII века - РИА Новости, 20.11.2024

В Париже грабители похитили табакерки XVIII века

Грабители в присутствии посетителей с помощью топоров и бейсбольных бит разгромили витрину парижского музея Коньяк-Жэ, похитив пять коллекционных шкатулок и... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:30

2024-11-20T19:30

2024-11-20T19:30

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Грабители в присутствии посетителей с помощью топоров и бейсбольных бит разгромили витрину парижского музея Коньяк-Жэ, похитив пять коллекционных шкатулок и табакерок XVIII века, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования. Преступники в перчатках, балаклавах и касках, совершили нападение около 10:30 утра (12:30 мск) в среду, вскоре после открытия музея. Никто из посетителей и сотрудников музея не пострадал. По словам источника, похищенные предметы, "пять исторических шкатулок и табакерок", были предоставлены музею для выставки Luxe en poche ("Карманная роскошь"). Ущерб оценивается. Музей Коньяк-Жэ открылся в 1929 году, в его основу легла коллекция, собранная основателями парижского магазина La Samaritaine. Согласно сайту музея, на выставке "Карманная роскошь" представлены "маленькие, драгоценные и изысканные" предметы эпохи Просвещения, сделанные из золота, украшенные драгоценными камнями, покрытые перламутром, фарфором или эмалью, а иногда миниатюрами.

https://ria.ru/20241021/peterburg-1979094645.html

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париж, в мире, франция