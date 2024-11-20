https://ria.ru/20241120/otstavka-1984912535.html

Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку

Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку - РИА Новости, 20.11.2024

Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил о сложении полномочий "после размышлений и разговора с губернатором". РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T21:26

2024-11-20T21:26

2024-11-20T21:26

политика

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вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил о сложении полномочий "после размышлений и разговора с губернатором". Вопрос отставки был поднят в начале прошлой недели на встрече руководства Курской области с жителями приграничного Суджанского района. После встречи губернатор Алексей Смирнов заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены. Позднее на встрече с жителями другого приграничного района, Кореневского, губернатор предложил уйти в отставку главе района Марине Дегтяревой. "После размышлений и разговора с губернатором решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон", - написал Богачев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что созданная в районе команда заслуживает уважения. "Эти люди ежедневно сталкивались с огромным количеством задач, часто рискуя своей безопасностью, а зачастую и жизнью, ради помощи другим", - отметил Богачев, выразив уверенность, что Суджанский район "станет местом, в котором каждый житель будет гордиться жить". "Сам я остаюсь здесь, на своей родной земле, и готов оказывать любую помощь, которая будет в моих силах, всем вам, моим землякам", - добавил Богачев. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241115/sudy-1983950796.html

https://ria.ru/20241114/gubernator-1983736739.html

https://ria.ru/20241112/chinovniki-1983309892.html

курская область

россия

суджанский район

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политика, курская область, россия, суджанский район, владимир путин, алексей смирнов (политик) , марина дегтярева, вооруженные силы украины