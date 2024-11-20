https://ria.ru/20241120/otravlenie-1984828961.html
В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников
В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников - РИА Новости, 20.11.2024
В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников
Второе за сутки массовое отравление школьников произошло в Красноярском крае, в медучреждения Канска с симптомами кишечной инфекции обратились 18 детей и двое... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:30
2024-11-20T14:30
2024-11-20T14:42
происшествия
красноярский край
канск
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Второе за сутки массовое отравление школьников произошло в Красноярском крае, в медучреждения Канска с симптомами кишечной инфекции обратились 18 детей и двое взрослых, госпитализированы 10 школьников, сообщила краевая прокуратура. По данным ведомства, в среду в местные медицинские учреждения обратились 18 учеников, один учитель и один технический работник с симптомами кишечной инфекции. Из них 10 детей госпитализированы в стационар. Сейчас в школе организована прокурорская проверка совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Отобраны и направлены на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке. "Прокуратура организовала проверку в связи с заболеванием кишечной инфекцией учеников школы №15 в Канске… Следственный орган возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья", - говорится в сообщении. Администрация учебного заведения, по данным прокуратуры, проводит работы по дезинфекции помещений. Известно, что школа самостоятельно готовила блюда из поставленных индивидуальным предпринимателем продуктов. Ранее в Красноярске произошло массовое отравление в школе №76. Во вторник в медицинские учреждения были доставлены несколько учеников красноярской школы с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Всего в медучреждение обратились 23 ребенка, двух из них госпитализировали. Один ребенок уже выписан, в стационаре остаётся одна ученица. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20241118/dela-1984466182.html
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происшествия, красноярский край, канск, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярский край, Канск, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников
В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников за сутки