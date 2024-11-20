https://ria.ru/20241120/otravlenie-1984738796.html
В одной из школ Красноярска произошло массовое отравление
В одной из школ Красноярска произошло массовое отравление - РИА Новости, 20.11.2024
В одной из школ Красноярска произошло массовое отравление
Массовое отравление учеников произошло в одной из школ в Свердловском районе Красноярска, возбуждено уголовное дело, сообщают ГСУ СК России по Красноярскому... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:06
2024-11-20T08:06
2024-11-20T08:42
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
свердловский район
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Массовое отравление учеников произошло в одной из школ в Свердловском районе Красноярска, возбуждено уголовное дело, сообщают ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.По данным следствия, накануне в медицинские учреждения были доставлены несколько учеников с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Все госпитализированные – учащиеся одной из школ Красноярска. Все госпитализированные проходят стационарное лечение. Предварительно установлено, что накануне дети питались в школьной столовой."Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту госпитализации учеников одной из школ Свердловского района города Красноярка с признаками кишечной инфекции (ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.В пресс-службе СК уточнили журналистам, что в медучреждение обратились 23 ребенка, двое из них госпитализированы, 21 человек лечится дома.
https://ria.ru/20241118/delo-1984428951.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, свердловский район, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярск, Свердловский район, Россия
В одной из школ Красноярска произошло массовое отравление
СК: в одной из школ Красноярска произошло массовое отравление