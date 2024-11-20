https://ria.ru/20241120/orban-1984785483.html

Орбан созвал совет обороны после обновления российской ядерной доктрины

Орбан созвал совет обороны после обновления российской ядерной доктрины - РИА Новости, 20.11.2024

Орбан созвал совет обороны после обновления российской ядерной доктрины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал совет обороны страны после разрешения Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов в глубь российской... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:00

2024-11-20T12:00

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БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал совет обороны страны после разрешения Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов в глубь российской территории и обновления ядерной доктрины РФ, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. Во вторник на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". "Премьер-министр Виктор Орбан утром в среду созвал заседание совета обороны из-за последних событий украинского... (конфликта - ред.) и возросшего риска эскалации конфликта", - приводит слова Хаваши агентство MTI. По его словам, члены совета оборона на заседании "рассматривают военную ситуацию после того, как Вашингтон дал разрешение использовать западное оружие против дальних российских территорий", а также "оценивают решение России расширить список военных угроз, для нейтрализации которых Москва считает допустимым применение ядерного оружия". Согласно обновленному перечню оснований применения Россией ядерного оружия, Москва может пойти на этот шаг: в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения; в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету; если поступает достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников; если оружие массового поражение применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России; если противник воздействует на критически важные военные и гособъекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; если поступает достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения – в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников и пересечении ими госграницы РФ. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

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россия, москва, киев, владимир путин, виктор орбан, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, рбк (медиагруппа)