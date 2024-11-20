https://ria.ru/20241120/opg-1984912353.html

В Тверской области пресекли деятельность ОПГ

В Тверской области пресекли деятельность ОПГ - РИА Новости, 20.11.2024

В Тверской области пресекли деятельность ОПГ

Деятельность организованного преступного сообщества из 10 человек пресекли в Тверской области, его члены воровали лес и щебень, а также дали взятку должностному РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T21:22

2024-11-20T21:22

2024-11-20T21:22

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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Деятельность организованного преступного сообщества из 10 человек пресекли в Тверской области, его члены воровали лес и щебень, а также дали взятку должностному лицу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении 10 лиц, преступная деятельность которых пресечена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Тверской области", - говорится в Telegram-канале СУСК. Отмечается, что задержанные в зависимости от роли обвиняются в совершении ряда преступлений: создание организованного преступного сообщества, руководство им и участие в нем, кража, дача взятки, незаконная рубка лесных насаждений. По версии следствия, преступная организация действовала с января 2020 года. В период с декабря 2022 года по февраль 2023 года фигуранты совершили незаконную рубку деревьев в районе деревни Устиново Калязинского муниципального округа, ущерб государству оценивается в сумме не менее 4 миллионов 200 тысяч рублей. С мая по август этого года они совершили хищение щебня с территории ПЧ-3 ОАО "РЖД", причинив ущерб в сумме не менее 4 миллионов 700 тысяч рублей. Кроме того, двое из участников сообщества, находясь в ресторане в Твери, дали взятку в 170 тысяч рублей должностному лицу за заведомо незаконное бездействие. Фигурантам судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

https://ria.ru/20241031/ekaterinburg-1981073207.html

https://ria.ru/20241021/kum-1979050124.html

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происшествия, россия, тверь, следственный комитет россии (ск рф), тверская область