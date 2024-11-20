https://ria.ru/20241120/opasnost-1984852523.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:28

2024-11-20T15:28

2024-11-20T15:28

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

украина

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КУРСК, 20 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетную опасность в среду Смирнов объявил в 14.32 мск, отменил через 47 минут.

https://ria.ru/20241120/kuban-1984850313.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, украина