https://ria.ru/20241120/opasnost-1984852523.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:28
2024-11-20T15:28
2024-11-20T15:28
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 20 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетную опасность в среду Смирнов объявил в 14.32 мск, отменил через 47 минут.
https://ria.ru/20241120/kuban-1984850313.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Украина
В Курской области отменили ракетную опасность
Губернатор Курской области сообщил об отмене ракетной опасности в регионе