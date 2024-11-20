https://ria.ru/20241120/opasnost-1984835384.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:44

2024-11-20T14:44

2024-11-20T14:44

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

украина

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КУРСК, 20 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Смирнов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241120/opasnost--1984834521.html

курская область

россия

украина

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, украина