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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/opasnost-1984835384.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:44
2024-11-20T14:44
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
украина
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КУРСК, 20 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Смирнов в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Украина
В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области сообщил о ракетной опасности в регионе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Курской области
Российский военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 20 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Смирнов в Telegram-канале.
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Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)РоссияУкраина
 
 
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