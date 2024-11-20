https://ria.ru/20241120/opasnost--1984834521.html
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:42
2024-11-20T14:42
2024-11-20T14:45
брянская область
безопасность
специальная военная операция на украине
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ТУЛА, 20 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, безопасность
Брянская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Брянской области объявили ракетную опасность
Власти Брянской области объявили ракетную опасность в регионе