https://ria.ru/20241120/opasnost--1984834521.html

В Брянской области объявили ракетную опасность

В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.11.2024

В Брянской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:42

2024-11-20T14:42

2024-11-20T14:45

брянская область

безопасность

специальная военная операция на украине

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ТУЛА, 20 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства."Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2024

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брянская область, безопасность