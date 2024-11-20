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При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:54 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/obstrel-1984914043.html
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 20.11.2024
При обстреле Белгородской области пострадала женщина
Женщина пострадала в результате удара украинского дрона о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T21:54
2024-11-20T21:54
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
россия
украина
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала в результате удара украинского дрона о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Красная Нива Белгородского района FPV-дрон сдетонировал вследствие удара о дорожное полотно. Ранена женщина, которая находилась на улице. Она самостоятельно обратилась в Октябрьскую РБ со множественными ссадинами ног. Медицинская помощь оказана, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Борисовка Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Кроме того, от взрывной волны пострадало остекление коммерческого объекта.
https://ria.ru/20241119/dron-1984502294.html
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Украина
При обстреле Белгородской области пострадала женщина

В Белгородской области женщина пострадала при ударе дрона о дорожное полотно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала в результате удара украинского дрона о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Красная Нива Белгородского района FPV-дрон сдетонировал вследствие удара о дорожное полотно. Ранена женщина, которая находилась на улице. Она самостоятельно обратилась в Октябрьскую РБ со множественными ссадинами ног. Медицинская помощь оказана, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Борисовка Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Кроме того, от взрывной волны пострадало остекление коммерческого объекта.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияУкраина
 
 
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