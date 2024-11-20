https://ria.ru/20241120/obstrel-1984914043.html

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 20.11.2024

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

Женщина пострадала в результате удара украинского дрона о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района, госпитализация не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T21:54

2024-11-20T21:54

2024-11-20T21:54

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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украина

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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Женщина пострадала в результате удара украинского дрона о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Красная Нива Белгородского района FPV-дрон сдетонировал вследствие удара о дорожное полотно. Ранена женщина, которая находилась на улице. Она самостоятельно обратилась в Октябрьскую РБ со множественными ссадинами ног. Медицинская помощь оказана, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Борисовка Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Кроме того, от взрывной волны пострадало остекление коммерческого объекта.

https://ria.ru/20241119/dron-1984502294.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина