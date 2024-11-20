https://ria.ru/20241120/obstrel-1984792127.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили тринадцать снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке и ее центру, включая кассетные, за полтора часа, сообщило в среду... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:21
2024-11-20T12:21
2024-11-20T12:21
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили тринадцать снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке и ее центру, включая кассетные, за полтора часа, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 10:30 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм… 11:30 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что за пять минут с 11.35 было выпущено еще шесть снарядов указанного калибра по Никитовскому району города, из них три – кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Горловке за 1,5 часа